【港元定存】港元3個月定存最高6.6厘 快閃超高息終極倒數

▲ 下周四已是8月底，不少特惠息到期

拆息連續5天全綫下跌，本周僅得6間銀行鬥加港元定期存款息，最惹關注的是大小行取態參差，大行應戰，但兩間中小行卻撤5厘息，市料銀債退款的搶存戰告一段落，業界靜待涉資150億元的零售綠債是否如市傳於月底公布開賣詳情，或於9月推出，屆時才出招迎戰。

8月已屆尾聲，全周共有13間銀行調整港元定期存款息，當中6加5減，大眾銀行及建行亞洲例牌又加又減不同存期。

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■銀行水緊捱貴息伸手 中小行無懼照劈息 創興大新鬥撤5厘息

本周市況有4大特色︰

(1)「大行谷、細行縮」：近期的主戰場在3個月，最新迎戰是恒生(00011)，提高3個月年息0.1厘至4.2厘，續冠絕4大行。反觀大新(02356)連續4天減3個月全新VIP客戶的年息，累劈0.6厘至4.4厘；創興亦把3個月5厘息下架。市料大行參戰主要是追落後，拉近與中小行特高息的距離。

(2)破頂息再現：傳統銀行不及虛擬銀行勇進，舉匯立為例，連環推3個創新高息率，9個月報4.4厘、18個月及兩年齊享4.5厘。

(3)超高息於8月底到期：8月開始倒數，提醒好息之徒不少特惠息亦最後召集，例如花旗為高端客提供3個月享5.2厘，將於明天(8月26日)屆滿；而眾安3個月6.6厘迎新賞、東亞(00023)、信銀國際及華僑銀行銀債退款優惠等皆於下周四(8月31日)截止。至於富邦3個月享4.5厘原本於8月底屆滿，現已提早下架，只餘下半年享4.6厘。

(4)無懼水緊3行今天照減息：再有銀行水緊，昨天(8月24日)向金管局撲水39.53億元，較打風日(7月17日)注資38.9億元高，創下自2021年以來逾兩年新高。以周四隔夜息報2.35厘，水緊行不惜捱貴息，以5.75厘伸手、貴3.4厘。然而，中小行無懼月底流動性緊絀，今天(25日)續劈息，創興撤半年4厘息，大眾銀行降低短中長息，建行亞洲亦全綫削0.1厘。

本周有變化的定存息

銀行 定期存款利率(厘) 3個月 半年 18個月 2年 花旗 3.07 (-0.13) 上商 3.93 (+0.05) 創興 3.95 (-0.2) 恒生 4.2 (+0.1) 建行亞洲 4.25 (-0.1) 大眾銀行 4.3 (-0.1) 交銀香港 4.35 (+0.05) 華僑銀行 4.4 (+0.25) 招商永隆 4.4 (-0.1) 大新 4.4 (-0.2) 匯立 4.5 (新推) 4.5 (新推) 東亞 4.6 (+0.2) 註*：只列最高息，最終息率以銀行公布為準

■眾安3個月享6.6厘 信銀國際銀債退款半年享4.68厘 齊於8月底到期

綜觀高息榜：

7天：建行亞洲13.8厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶(戶口每日平均結餘500萬元)、又或「貴賓理財」客(每日結餘100萬元)；再成功認購50萬元的指定投資理財產品(債券、基金或結構性產品)；如以門檻50萬元計，速賺1323元利息，至9月底

1個月：滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元

3個月：眾安(ZA Bank)迎新獎賞6.6厘。新客透過現有用戶的邀請推廣碼成功開戶(包括港人及訪港旅客)，獲4.39厘加息券1張，計及基本利率2.21厘，以上限5萬元，賺息800元；優惠至8月底

半年：信銀國際4.68厘(銀債退款優惠)、富邦4.6厘

1年：大眾財務及招商永隆4.5厘

兩年：匯立4.5厘

■恒生加3個月0.1厘至4.2厘 8月份第2度加息 續稱冠4大行

此外，論盡大行的息王爭霸戰，恒生於8月份第2度加息，3個月報4.2厘，續在4大行中最高。至於早前市傳滙豐向特選大戶重推5厘息，3個月5.15厘，半年達5.21厘，門檻為50萬元新舊資金。同樣，傳中銀香港(02888)加3個月及半年至4.2厘，1年4厘，起存額50萬元，亦毋須新錢；特選貴客的進場費更低至1萬元。渣打傳向高端客提供3個月年息4.1厘，半年4.58厘，1年4.88厘的創新高息率。惟未悉上述超高息是否續有，遂不放在比較列，只以其公開的牌價息率作準。

比拼4大行：

7天：

恒生10.9厘

中銀及渣打10厘

滙豐9厘

3個月：恒生4.2厘

滙豐及中銀3.5厘

渣打3.4厘

半年期：渣打3.8厘

滙豐及中銀3.6厘

恒生3.5厘

1年期：中銀及渣打3.4厘

恒生3.1厘

■静待150億元零售綠債開售 市料銀行再出擊迎戰

展望後市，人民幣若止跌喘穩有利港股及本地經濟，減少外資流走，變相有助貸款恢復，高息吸存有出路。 花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，人民幣3個月內預測為7.35，未來6到12個月料為7算。

1個月拆息9連跌後失守4厘，報3.99厘；半年拆息也跌穿5厘。市場觀望Jackson Hole全球央行年會，尤其是聯儲局主席鮑威爾開腔，以及零售綠債何時出台等。

■匯立連續兩周猛加息 新推兩年4.5厘破頂息 拋離Mox4.2厘

那邊廂，檢視虛銀，TOM集團(02383)有份虛銀匯立(WeLaB Bank)連續兩周大幅加息，新近搶長錢，新推兩年期享4.5厘，拋離渣打香港(02888)牽頭虛銀Mox的4.2厘而膺一哥。

虛銀長短息王：

1個月：平保(02318)牽頭虛銀平安壹賬通(PAOB)3.8厘

3個月：眾安6.6厘迎新獎賞

4個月：PAOB4.2厘

半年期：匯立、富融、PAOB及Mox4.2厘

7個月：匯立4.3厘

9個月：匯立4.4厘

1年期：Mox及匯立的4.4厘，跑贏PAOB、以及中銀香港、京東科技與怡和系擁有的虛銀livi bank齊報3.4厘；小米(01810)牽頭虛銀天星(AirStar Bank)的3.1厘、眾安的3.01厘、富融的3厘。

18個月及兩年：匯立4.5厘

順帶一提，眾安逢周二向合資格客戶推加息券，優惠至8月底。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君



