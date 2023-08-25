【職場熱話】港男舊公司加10%人工想他回巢 網民：不升職叫你回去是當你水泡

在職場上，有一個常用的俗語是「好馬不吃回頭草」，人們都認為離巢後又回去不是好的選擇。有網民在網上討論區發文，指自己目前工作月薪3萬多，最近舊公司叫他回去，並表示會升職加薪並有獎金，但樓主在現時公司工作得輕鬆，因而詢問網民認不認回去。網民對此意見不一，一些人認為舊公司不懷好意，可能是為了收拾殘局才叫他回去；另一些人表示為錢的話可以回去；亦也有人提醒樓主要考慮未來。

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按圖看樓主經歷：

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有網民認為樓主是想回去，「如果你現在做的工作足夠好，你根本不需要發文比較兩份工」，亦有網民反問樓主，在當初離開舊公司時有沒有人挽留他，樓主回應「有留，說多等半年會升職」，網民表示「這樣明擺著玩你，有事鐘無艷，無事夏迎春，你回到去還是會被人玩」、「是想升的早就升了」、「藉口， 別相信，就算他現在回頭找回你，都看得出他只是找不到別人才找你」、「回去那刻已經可以轉職稱，很明顯是公司很不行，在找人收拾殘局」、「現在半年過去又要多等一年」、「你要想一年之後如他改變主意，你不能升職，你會不會後悔回去。」

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亦有網民同意舊公司找樓主是不懷好意，「舊公司不升你職還叫你回去，一律是當你『水泡』，」、「可能找你回去收拾殘局」、「回去『接火棒』，自己想清楚」、「過多段時間，他找到別人，馬上就炒了你」、「主動叫你去感覺不是好事，真的那麼需要你的話，當初就直接留住你了。」另有網民表示有同樣經歷，「我也為了錢回來，但做了一年就被人解僱了，小心有詐。」

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不過亦有網民認為可以回去，「能工資就回去，現在是他求你回去，應該不會對你太差」、「可以回去，不過要先自己做好心理準備，因為他既會加你工資，估計你回去的工作量一定比以前多，賺的是辛苦錢，看你自己接不接受到了」、「加兩倍工資才回去」、「為錢沒問題，每個打工都是看錢。」

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但也有網民認為，「好馬不吃回頭草」、「你只能看他現在給你的東西，沒人知道半年之後會發生什麼事，說不定他半年後辭職移民，他說的東西全部變空頭支票，你要看的是，如果你回去，一直只有這個不能升職和沒有額外加薪的職位，你能不能接受」、「只加10%一點誠意都沒有」、「說實話，你走了一次，就算他現在加錢叫你回來救火，他也會覺得你會再走，等公司請到別人完成你的工作，你就會被解僱了。」

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