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【業績｜新能源車】零跑汽車半年淨虧損收窄至約23億人幣

股市 18:32 2023/08/25

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零跑汽車 （09863） 公布，今年上半年收益58.1億元（人民幣，下同）按年增加14.4%；淨虧損22.8億元，按年擴大不足0.1%；每股基本虧損1.99元。

今年上半年，零跑汽車總交付量為44,502輛，較去年同期少14.4%，當中，純電小車「T03」交付量為8,975輛，按年跌72.9%；電動SUV「C11」交付量按年多45.4%至18,915輛；豪華電動轎車「C01」交付量為8,034輛。

期內，零跑汽車的自由現金流續為負值，半年流失4.49億元，較去年同期的13.3億元改善66.4%，主要是經營活動產生現金淨額增加7.3億元及資本開支減少1.5億元所致。

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記者：伍鍵文

業績公布 港股 新能源 汽車 零跑汽車（09863）
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