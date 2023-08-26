  • 30°C
香港時間 : 2023826日 (週六) 10:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電腦節2023】會展電腦節消費優惠懶人包　TP-Link推多項會場限定優惠　SmarTone優先預訂年度新手機

10:00 2023/08/26

分享：

分享：

如果昨日還未有時間前往電腦節的讀者，以下亦為各位整合了電腦節2023優惠懶人包！

香港電腦通訊節2023（電腦節2023）由昨（25日）起，一連四日在灣仔會議展覽中心舉行。如果昨日還未有時間前往電腦節的讀者，以下亦為各位整合了電腦節2023優惠懶人包！

除了大會舉辦的重點活動「20快閃搶」，透過現場活動搶購20份定價為20元的電子產品，包括Apple、Lenovo、TP LINK、logitech等品牌的電子產品；以及下載「電腦節club」App成為會員後，可到優惠頁面下載購票優惠券，進場即減5元（原價為35元），各展商也有推出多項優惠：

  • WiFi 7產品預訂優惠

本港首發的WiFi 7及WiFi 6E路由器品牌TP-Link（攤位設於G01及L31-32）表示，Wi-Fi 7 推廣優惠包括：

預訂BE11000 Wi-Fi 7 Mesh Router - Deco BE65(1-Pack/ 2-Pack) 可以獲贈2K Cam - Tapo C220 一部；預訂Deco BE65(3-Pack) 更可以獲贈2K 智慧門鈴Cam - Tapo D230S1 乙部。

  • Wi-Fi 6E推廣優惠

購買Deco Wi-Fi 6E Mesh Router 套裝即送150至200元超市現金券；購買Wi-Fi 6E Router – Archer AXE75即送100元超市現金券

其他詳情見以下圖片：





電訊商SmarTone表示，特別為電腦節參加者推出兩項限定5G優惠月費計劃：

  • SmarTone5G優惠月費計劃 升級無限數據兼送300元禮券（攤位設於P21至P24）

1）針對高數據用量提供的「極速5G高用量必選」計劃，月費為239元，享110GB本地5G數據及會場限定升級無限數據^(速度高達5Mbps)，盡享全天候娛樂極速流暢，再送4日裝「漫遊數據多日通」，出遊免換卡

2）針對中用量用家亦有「中用量5G抵用之選」計劃，月費為175元，享42GB本地5G數據及會場限定升級無限數據^(速度高達1Mbps)。

此外，其指定5G月費計劃，還會額外加送300元SmarTone潮物配件購物券及指定上台禮品。

  • 「SmarT Pass出機快證」於年度新機接受預訂時優先選購

SmarTone表示，於電腦節會場上台，將有額外SmarT Pass優惠，加20元/月，即獲額外一張「SmarT Pass」出機快證、額外年度新機88折優惠以及免費12個月升級版「SmarTone爆芒換新」服務。此外，上台再額外加送Verbatim 67W快速充電器一個。

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，想了解更多這款新手機，即睇記者實測：

【Samsung新摺機】首爾直擊Samsung Galaxy Z Flip5　新功能重點一覽（附電訊商出機價格比拼）

【Samsung新摺機】Galaxy Z Fold5最少摺到20萬次？　上手試玩新操作功能、瘦身版S Pen

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
  • 此外，飛利浦Philips於Booth H31 - H34展出多款不同型號顯示器，同時提供多項會場限定優惠：

飛利浦Evnia 27M2C5500W 會場優惠價18,399元 （原價21,190元）

飛利浦Evnia 34M2C8600 會場優惠價24,090元 （原價27,590元）

飛利浦Evnia 42M2N8900 會場優惠價: 25,790元 （原價29,680元）

同時購買ZOTAC ZBOX MAGNIS ONE ERP7470W（Windows版）及指定型號的飛利浦顯示器，即可享有高達6,000元折扣優惠。

  • 無線網絡攝影機品牌Arlo 提供多款智能家居產品：

Arlo Essential 1080P無線網絡攝影機（單鏡裝）的會場優惠價為788元（原價1,180元），每日限額10部；Arlo Pro 5 2K HDR單鏡無線網絡攝影機售會場優惠價1,699元（原價1,880元），每日限額5部。攤位於 J21-J24。

  • AOC（Booth H31-H34）展出不同的顯示器，提供多項即場限定優惠：

當中包括AGON AG275QXR (Pink Color) 的會場優惠價為17,990元

AGON PRO AG275QXL (AOC X LOL) 的會場優惠價為18,299元

AGON PRO AG274UXP的會場優惠價為20,199元

另外，該公司表示，同時選購 ZOTAC BOX MAGNUS ONE ERP74070W (Windows 版) 主機及指定AOC顯示器，即可獲得高達6,000元折扣優惠。 

是次AOC亦於香港首次展出最新專門為電競迷而設的顯示器的 AGON PRO AG276QZD 顯示器。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips：

ET贏商有計
【ET贏商有計】婚紗店只賣不租 瞄準市場缺口突圍
開啟hket App，閱讀全文
Wi－Fi 羅技 移動裝置 家品 家電 科技產品 Apple 電訊 Lenovo 展覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存高息王20厘 10銀行定存息跑贏銀債5厘包底息
【港元定存】港元定存高息王20厘 10銀行定存息跑贏銀債5厘包底息
【港元定存】3個月港元定存最高4.7厘　銀債開鑼大小行猛加息還擊
【港元定存】3個月港元定存最高4.7厘　銀債開鑼大小行猛加息還擊
【銀債2023】銀債今午2時截止認購　部分券商已提早截飛、宜轉投各大銀行認購　專家提醒3大宜與忌
【銀債2023】銀債今午2時截止認購　部分券商已提早截飛、宜轉投各大銀行認購　專家提醒3大宜與忌
【港元定存】恒生3個月港元定存息4.1厘 4大行最高 下半年首次有大行突擊加息
【港元定存】恒生3個月港元定存息4.1厘 4大行最高 下半年首次有大行突擊加息
【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘 為何大戶賺息反不夠4.6厘多？
【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘 為何大戶賺息反不夠4.6厘多？
【銀債2023】中資大行獲銀債200萬元大飛 專家教最後衝刺穩賺5厘息4大醒招
【銀債2023】中資大行獲銀債200萬元大飛 專家教最後衝刺穩賺5厘息4大醒招
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款