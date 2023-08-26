【電腦節2023】會展電腦節消費優惠懶人包　TP-Link推多項會場限定優惠　SmarTone優先預訂年度新手機

▲ 如果昨日還未有時間前往電腦節的讀者，以下亦為各位整合了電腦節2023優惠懶人包！

香港電腦通訊節2023（電腦節2023）由昨（25日）起，一連四日在灣仔會議展覽中心舉行。如果昨日還未有時間前往電腦節的讀者，以下亦為各位整合了電腦節2023優惠懶人包！

除了大會舉辦的重點活動「20快閃搶」，透過現場活動搶購20份定價為20元的電子產品，包括Apple、Lenovo、TP LINK、logitech等品牌的電子產品；以及下載「電腦節club」App成為會員後，可到優惠頁面下載購票優惠券，進場即減5元（原價為35元），各展商也有推出多項優惠：

WiFi 7產品預訂優惠

本港首發的WiFi 7及WiFi 6E路由器品牌TP-Link（攤位設於G01及L31-32）表示，Wi-Fi 7 推廣優惠包括：

預訂BE11000 Wi-Fi 7 Mesh Router - Deco BE65(1-Pack/ 2-Pack) 可以獲贈2K Cam - Tapo C220 一部；預訂Deco BE65(3-Pack) 更可以獲贈2K 智慧門鈴Cam - Tapo D230S1 乙部。

Wi-Fi 6E推廣優惠

購買Deco Wi-Fi 6E Mesh Router 套裝即送150至200元超市現金券；購買Wi-Fi 6E Router – Archer AXE75即送100元超市現金券

其他詳情見以下圖片：

















電訊商SmarTone表示，特別為電腦節參加者推出兩項限定5G優惠月費計劃：

SmarTone5G優惠月費計劃 升級無限數據兼送300元禮券（攤位設於P21至P24）

1）針對高數據用量提供的「極速5G高用量必選」計劃，月費為239元，享110GB本地5G數據及會場限定升級無限數據^(速度高達5Mbps)，盡享全天候娛樂極速流暢，再送4日裝「漫遊數據多日通」，出遊免換卡

2）針對中用量用家亦有「中用量5G抵用之選」計劃，月費為175元，享42GB本地5G數據及會場限定升級無限數據^(速度高達1Mbps)。

此外，其指定5G月費計劃，還會額外加送300元SmarTone潮物配件購物券及指定上台禮品。

「SmarT Pass出機快證」於年度新機接受預訂時優先選購

SmarTone表示，於電腦節會場上台，將有額外SmarT Pass優惠，加20元/月，即獲額外一張「SmarT Pass」出機快證、額外年度新機88折優惠以及免費12個月升級版「SmarTone爆芒換新」服務。此外，上台再額外加送Verbatim 67W快速充電器一個。

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，想了解更多這款新手機，即睇記者實測：

【Samsung新摺機】首爾直擊Samsung Galaxy Z Flip5 新功能重點一覽（附電訊商出機價格比拼）

【Samsung新摺機】Galaxy Z Fold5最少摺到20萬次？ 上手試玩新操作功能、瘦身版S Pen

此外，飛利浦Philips於Booth H31 - H34展出多款不同型號顯示器，同時提供多項會場限定優惠：

飛利浦Evnia 27M2C5500W 會場優惠價18,399元 （原價21,190元）

飛利浦Evnia 34M2C8600 會場優惠價24,090元 （原價27,590元）

飛利浦Evnia 42M2N8900 會場優惠價: 25,790元 （原價29,680元）

同時購買ZOTAC ZBOX MAGNIS ONE ERP7470W（Windows版）及指定型號的飛利浦顯示器，即可享有高達6,000元折扣優惠。

無線網絡攝影機品牌Arlo 提供多款智能家居產品：

Arlo Essential 1080P無線網絡攝影機（單鏡裝）的會場優惠價為788元（原價1,180元），每日限額10部；Arlo Pro 5 2K HDR單鏡無線網絡攝影機售會場優惠價1,699元（原價1,880元），每日限額5部。攤位於 J21-J24。

AOC（Booth H31-H34）展出不同的顯示器，提供多項即場限定優惠：

當中包括AGON AG275QXR (Pink Color) 的會場優惠價為17,990元

AGON PRO AG275QXL (AOC X LOL) 的會場優惠價為18,299元

AGON PRO AG274UXP的會場優惠價為20,199元

另外，該公司表示，同時選購 ZOTAC BOX MAGNUS ONE ERP74070W (Windows 版) 主機及指定AOC顯示器，即可獲得高達6,000元折扣優惠。

是次AOC亦於香港首次展出最新專門為電競迷而設的顯示器的 AGON PRO AG276QZD 顯示器。

責任編輯：張寶燕

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