【證監諮詢】證監會總結期貨風險管理指引　刪30日兩次未清「追孖展」不應寬免建議

證監會總結期貨交易活動的風險管理指引諮詢，證監會表示，指引載列適用於期貨經紀行的全面風險管理框架，當中涵蓋市場風險管理、商品期貨買賣、客戶信貸風險管理、優惠保證金待遇及對執行或結算代理人的風險管理。有關資金流動性風險管理、保障客戶資產、在香港以外地方的期貨市場進行買賣及壓力測試的規定亦包括在內。

期貨經紀行將有6個月的過渡期來遵從有關指引，另有額外12個月的時間來實施系統修改以遵守有關將客戶風險限額監控措施自動化及壓力測試的規定。

新指引將在2024年2月25日生效。

證監會去年諮詢時曾建議，期貨經紀行若發現有客戶在30日內兩次未清繳「追繳保證金（俗稱追孖展）」，而相關客戶未有合理理辯解，期貨經紀行便不應再寬免追繳保證金或強制平倉安排。

有關條文引起證券業界注意，認為將會大大削弱經紀商交易靈活性。

修訂30日內兩度未清「追孖展」不應寬免指引

▲ 證監會在諮詢後的風險管理指引定稿，刪除以30日兩次未清繳「追孖展」不應再寬免的建議

為回應市場意見，證監會在總結中提供更多以原則為本的指引，以取代某些規範性規則及定量門檻。

證監會在諮詢回應上表示，有關的建議規定並非一項強制平倉規定，及沒有指明執行強制平倉 的特定時間表。經顧市場意見後，該會已修訂有關的建議規定，將焦點集中於所授出的寬免是否適當之上。

具體而言，對於任何偏離或寬免期貨經紀行的保證金及強制平倉政策的情況，除非高級管理層具有適當的充分理由（包括其信納偏離或寬免有關政策不會影響期貨經紀行的財務穩健性），否則不應授予批准。此外，有關批准應定期予以獨立檢視，以確保高級管理層適當地行使其批准權力。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，穩健的風險管理框架，是確保期貨經紀行在市場波動時保持韌力的關鍵要素。新的指引將協助期貨經紀行審慎地管理有關其自營買賣及代理交易業務所涉及的風險。

證監諮詢總結全文

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編輯：麥德銘