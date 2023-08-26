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【玄人‧峰語@iM網欄】玄來有段古 一個職場年輕人的故事（上集）

名人薈萃 09:00 2023/08/26

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很多朋友都問我，有沒有認真地以玄學角度去看香港的前景，因為疫情後所謂「復常」，結果都不似預期。如果認識我朋友，都知道我如何去評論目前香港的前景，先不論將來好與不好，但相信很多人都跟我有一個同感：就是有人樂觀地唱好，但活在現實的民眾卻像在平衡世界一樣，未能感受到那一份「真摯的歡樂」。很多時候，占卜問卦是用於盡了人力後仍未有預期的結果，那就以另類方法去尋找答案。問題是目前的香港的局面，不用多問也略知八九了。

同場加映：【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

今日我暫將玄學放下，想講一個發生在一位年青人於職場的故事：從前有一個年青人，加入了一所超大型綜合企業工作，這家企業是特點是集合了中外文化優勢，有絕對的國際視野，業務更遍佈每一個行業。有一天，這家巨擘出現了人事巨變，原有的營運模式出現了很大的轉變及衝擊，很多舊有舊員工離隊各奔前程。當然，這家百年老店經歷了這麼多的風浪，這次巨變雖然有所打擊，但仍有一定的根基，重點是往後如何制定新策略去走出困局。

改朝換代後，營運方針轉變是理所當然，而且世上沒有百份百「包生仔」的方法，要實踐過之後，事後才知優劣。問題是，這家公司出現了一個頗大的營運困難: 一來是「蜀中無大將」、二來是即使有將相之才，亦不敢有太大的動作，原因是不論處身任何位置的人，都在揣摩「總公司」的大方向，生怕做錯了決定，隨時職位不保。有見及此，在位員工就一於少做少錯、唔做唔錯、只要這樣，每個月仍然會都準時出糧。由於此企業本身有百年根基，資源豐富，守業一年半載是沒有問題的，但久而久之，問題開始出現了……

年青人本身都是滿腔熱血，他亦明白任何地方都會有「出糧文化」,只要自己做好自己本份，最終都可以在自己崗位幹一番事業。然而，正因為目前經濟環境困難，人浮於事，大家都想證明自己存價值，於是一樣簡單的工作，平時三兩個人可以一日搞掂的工作，現在要幾十人參與其中，還要開幾次大會，經過不同人過目，工序化簡為繁，如此一場「大龍鳳」之後，變相此工作每人都有份參與其中，集「眾志成城」之效，看起來是多麼的偉大工程呀！

這樣還未夠，年青人早前跟我說，公司已出現了一些結構性的問題了，庫房開始減少了，但仍可支援一段時間，節流是搞不了的，唯有不斷開源。我於是反問他的上級如何去打這場持久戰？他說大方向仍是沒有的，但為了向再上級交差，於是大家在度不同的「橋」，看看如何打破困局。由於「出糧文化」已令高管們習慣了「交功課」為首要目的，因此度出了很多「新奇有趣」的東西，礙於篇幅所限，下期再作分享。

聯絡電郵keifungfortune@gmail.com

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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