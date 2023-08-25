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Mastercard與幣安決定結束加密貨幣卡計劃 原因仍不明

環球政經 11:46 2023/08/25

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Mastercard（MA）發言人周四（24日）通過電子郵件表示，Mastercard和加密貨幣交易所Binance將於9月22日結束在阿根廷、巴西、哥倫比亞和巴林的四項加密貨幣卡計劃Binance 卡允許用戶用傳統貨幣支付，資金來自他們在交易所持有的加密貨幣。

Mastercard的網站還列出了與包括Gemini在內的加密貨幣交易所的合作關係。該發言人表示，這一決定不會影響Mastercard的其他加密卡計劃。

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同場加映【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

Binance 正面臨著法律和監管方面的挑戰。美國監管機構在 6 月份起訴了這家加密貨幣交易所及其首席執行官Changpeng Zhao，指控其經營 「欺騙網絡」。 Binance 表示將 「積極 」為自己辯護。

Mastercard加密貨幣和區塊鍊主管達莫達蘭（Raj Dhamodharan）4月份告訴《路透社》，該公司正在尋求與加密貨幣公司建立更多的合作關係。他拒絕對Binance發表具體評論，但表示任何銀行卡計劃都 「經過了充分的盡職調查」，並受到持續監控。

Mastercard發言人拒絕評論 Binance 計劃終止的原因又或誰做出了這一決定。

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記者：張瑋婷

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