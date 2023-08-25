【職場熱話】文職女原月入2.5萬現失業兩個月 降低薪金要求後有2份工可以選擇

輪班的工作雖然在時間上較為彈性，但不規律的工作時間會影響人們的生理時鐘，損害健康。有網民在網上討論區發文，指自己原本任文職月入2.5萬，但因公司倒閉，只好再找工作。她起初堅持要找一份月薪2萬至2.5萬的工作，但因失業過久便降低要求，她現在面臨兩份工作的選擇，一份穩定但工資低，另一份工資較高但要輪班。樓主問網民意見，有人看重工作穩定及未來發展，亦有人認為可選工資高的工作，邊做邊找其他工作機會，亦指輪班工作會影響身體健康。

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有網民建議樓主繼續找，「這兩份工都一般，說實話，不如再找一個月吧」。亦有網民表示，「隨便選，一邊做一邊再找另一份」、「如果你還年輕，就選擇可以學到技能、有前景的工作。」

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有網民支持樓主做教師助理，「不用想會不會錯過尾班車的問題」、「做教師助理，之後再慢慢找，我盡量不會選輪班，因為會很累，而且沒時間與家人朋友相處」、「不是等錢花的話就選這個」、「感覺上好像好做點，而且你做夠差不多1年，可以轉較高工資的職位，教師助理的前途好很多」、「政府工，有升職機會，壓力小點，前景較好。」

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亦有網民認為應選擇銀行工作，「這也是暫時，不如辛苦點，賺多點錢，趁休息再去面試其他工」、「工資高點，以後不想做再辭職，到時候再找工作，1.5萬不難找的」、「你做半年1.9萬，那時有銀行經驗，又有客戶服務經驗，出去很多人請，你一邊找一邊做，之後就找份差不多人工的，時間又好的工作，外面很多老闆是看你最後工資而出價。」

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但亦有網民不同意，「輪三班制很辛苦，寧願賺少點，晚上再多找份兼職」、「銀行信用卡要對客人，不好做的，香港麻煩客多，它既高出4000元工資，這不是白給你的」、「通宵工作很傷身體」、「我怕你沒過試用期就走了，還要看一個月醫生」、「輪班工作會讓你的生理時鐘全亂掉。」

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