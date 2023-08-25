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【香港花旗】香港花旗半年總收入按年增11%　私人銀行新客增93%

股市 17:53 2023/08/25

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香港花旗集團今年上半年的總收入按年增長11%。當中，機構客戶業務部、財資及貿易金融部、證券服務部收入按年分別升27%、35%、85%。

新客方面，今年上半年，商業銀行在大灣區的新增客戶按年增長8%，私人銀行的新客戶按年增長93%，零售銀行業務新客戶按年增加50%。

花旗指，零售業務環境改善，信用卡上半年銷售按年升21%。保險及投資方面亦維持增長動力，上半年的年化新保費按年升170%。

此外，花旗集團企業銀行年初至今已完成11筆綠色融資，幫助香港客戶籌集約100億美元。

花旗集團香港及澳門區行政總裁辛葆璉表示，今年餘下時間，香港花旗業務策略優先聚焦於大灣區相關的跨境機遇、香港和內地金融市場進一步融合帶來的跨境機遇，亦會持續與客戶緊密合作發展綠色金融方案。

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