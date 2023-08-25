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特朗普自首大頭相成商機 推出多款周邊商品籌款

環球社會熱點 18:00 2023/08/25

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美國前總統特朗普（Donald Trump）周四（24日）到佐治亞州亞特蘭大監獄自首，並於監獄拍攝大頭相。特朗普的大頭相更成為商機，其競選籌款委員會乘機推出多款周邊商品，為特朗普2024年總統競選活動籌款。

特朗普就大選案自首大頭相曝光 強調自己沒做錯事 【下一頁】

特朗普大頭照曝光不久，特朗普的2024年總統競選網站已將相關系列商品上架，包括T恤、長袖恤衫、咖啡杯及啤酒保冷套。

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其中一款名為「Never Surrender White Premium Cotton T-Shirt」的T恤，售價為34美元（約265.2港元）。T恤除了印上特朗普大頭照外，也主打百分百純棉及美國本土生產。

特朗普重返社交平台X（前稱Twitter）的首則帖文，就用上他的大頭相作配圖。

普京悼普里戈任 批曾犯重大錯誤 斷指助認屍 【下一頁】

特朗普又乘機為競選活動造勢，附上有其照片的2024年競選網站連結。

他聲稱當日進入佐治亞州富爾頓縣臭名遠播的暴力監獄，強調自己並未犯罪仍被捕。他形容入獄入走進獅子巢穴，為傳遞他永不放棄拯救美國這個使命的信息。

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責任編輯：鄭錦玲

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