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【互認基金】 北上基金累計淨吸資151億元 上半年激增35億元

Hot Talk 17:23 2023/08/25

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首6個月北上基金吸資驟增35億元

今年上半年中港兩地的互認基金難得皆現增長，尤以香港基金在內地北上銷售吸金最勁，據外滙管理局的統計，截至6月底止北上基金累計淨認購額為151.06億元（人民幣，下同）；上半年驟增35.64億元，或急升31%。

至於南下基金，上半年累計淨吸資10.77億元，增加5767萬元，或錄得6%升幅。惟5月中起人民幣跌破7算後，更屢創新低，人幣產品遭拋售，累南下基金連升3個月斷纜，6月份單月走資1734萬元。

■2015年跨境基金互認出台 北上基金現約37隻 南下產品共47隻

互認基金自2015年開通，本港資產管理公司把旗艦基金在內地銷售，現時北上基金約有37隻。反觀，內地把招牌產品在港推的南下基金，現約有47隻（包括兩隻傘子基金），但市料在零售層面正式開賣唯恐少於廿隻。

■近年焦點落在理財通  互認基金恐受冷待 

可是，近年市場的焦點已轉移至跨境理財通，而中港擬採3招為優化理財通已達共識，包括擴闊產品範圍、降低投資者門檻、以及簡化銷售流程，倘落實，互認基金唯恐遭邊緣化。

金管局總裁余偉文疫後率領銀行公會首個訪京代表團，就兩地金融合作等進行交流。余偉文於7月19日總結行程時說，當局一直與內地緊密合作，以循序漸進方式探討改進跨境理財通安排，兩地監管部門在擴大產品範圍、降低投資者門檻、簡化銷售流程事項，大致達成共識，目前正完成相關流程，期望可盡快向外公布。

■擬3招優化理財通︰擴闊產品 降入場門檻 簡化銷售流程

跨境理財通於2021年9月公布，惟出於跨境監管考慮，銀行不能主動就對方銀行的理財產品向客戶推銷或作出投資建議，只能被動等待客戶查詢，產品範圍亦只納入中至低風險的基金，推出以來反應只屬一般。截至今年6月底，內地客戶通過理財通持有10.87億元（人民幣，下同）港澳投資產品，投資基金只佔2300萬元，債券佔500萬元，其餘97.42%為存款。而截至7月16日內地資金經南向通淨流向港澳合共11.51億元，只使用1,500億元額度的0.77%。

■業界期望9月理財通面世兩周年  可放寬新設中高度風險產品

跨境理財通推出以來，金管局過去曾多次提及與內地研究作進一步放寬，而業界亦多番呼籲擴大理財產品範圍等。投資基金公會行政總裁黃王慈明早前對媒體表示，歡迎兩地監管部門達成共識，期望今年9月理財通兩周年時會有消息。

業界一直期望提高理財通產品的風險等級，黃王慈明指即使只獲納入中高度風險產品，增加股票為主的混合資產基金，已可令產品多元化，幫助客戶建立更均衡的資產組合。

基金公會曾建議讓本地銀行可主動就理財通產品，向客戶作出推介或給予投資建議，簡化銷售流程，作出放寬第一步是好事，最終望能作出投資建議意見。對於或會放寬南向通客戶需有100萬元淨資產的門檻，黃氏認為目前最重要是要增加投資者對理財通的認知。

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特約記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君

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