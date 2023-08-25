【生育率】香港議員提出送一萬畀港女生仔? 瑞典議員提議每周一小時「有薪做愛假期」 新一代 有時間又有錢係咪就會仔呢 ?

近日，香港議員提出鼓勵生育的政策，但似乎未能獲得香港女性的廣泛支持。那麼，鼓勵生育的有效方法究竟是什麼呢？

有學者指出，鼓勵生育需要改善生活條件。在短期內，政府可以推行更多鼓勵生育的措施，例如進一步增加子女免稅額、向中低收入家庭提供具針對性的育兒津貼、設立子女教育免稅額等。同時，政府也應該加強對各種學前教育和兒童服務的支援，減輕生產和照顧嬰兒對家庭經濟的負擔，從而刺激市民有更多的意願在香港生育子女。

然而，長遠來看，不能僅僅關注生育問題。市民不願生育的根本原因是本地生活成本過高。當房價、租金、物價等各種開銷都處於高位時，年輕人難以照顧自己，更無力組織家庭和育兒。因此，在直接鼓勵生育的同時，政府也必須繼續改善廣大市民的生活條件。這包括大力興建公營房屋、增加人均居住面積，以及減少通勤時間、降低公共交通費用等。只有這樣，才能真正讓香港成為一個能讓人安居樂業的社會，吸引更多人在這裡組建家庭。

有薪做愛假期

在全球範圍內，各國也有不同的鼓勵生育政策。例如，匈牙利允許有四名以上子女的母親終身免稅；有三名以上子女的家庭可以獲得資助購買七人車。瑞典議員則認為，出生率低是因為夫婦工作繁忙，沒有時間生育，因此大膽提議每周安排一小時的「有薪做愛假期」，讓夫婦有時間「造人」。

相比之下，香港目前只有享受免稅額，而且更是一次性的減稅措施。許多人表示，單純的一次性減稅措施並不足以促使他們生育子女。因此，鼓勵生育需要綜合考慮多方面因素，包括改善生活條件、提供更全面的支援措施以減輕家庭負擔，並可以借鑒其他國家的成功經驗。只有在這些努力的基礎上，才能真正激勵市民有更多的意願組建家庭和育兒。

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責任編輯：陳玉蓮