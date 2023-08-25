德國第二季GDP同比萎縮0.2% 仍未逃出經濟衰退

德國第二季經濟與前一季比停滯不前，沒有顯示出從冬季衰退中復甦的跡象。第二季度零增長的數字與 7 月底公佈的初步估計一致。經調整後的第二季度國內生產總值同比萎縮了 0.2%。

按季度計算，2022 年第四季度經濟活動下降了 0.4%，2023 年第一季度下降了 0.1%。連續兩個季度的收縮符合經濟衰退的技術定義。

荷蘭國際集團（ING）全球宏觀主管布熱斯基（Carsten Brzeski）說：「德國的短期和長期前景都不容樂觀。」

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購買力疲軟、工業訂單減少、中國經濟放緩以及數十年來最激進的貨幣緊縮政策的影響，所有這些都表明德國未來的經濟活動將十分疲軟。與第一季度相比，第二季度家庭消費出現零增長，政府支出增長了 0.1%。週五的數據顯示，資本投資也略有增長，而出口則下降了1.1%。

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Pantheon Macroeconomics 預測第三季度 GDP 將萎縮 0.2%，然後在今年最後一個季度環比反彈 0.4%。這意味著 2023 年德國國內生產總值將同比下降 0.2%。高級歐洲經濟學家梅拉妮-德博諾（Melanie Debono）說：「如果我們對歐元區其他四大經濟體的預測是正確的，這意味著德國將是其中表現最差的。」

德國聯邦銀行在周一(21日)發布的月度報告中預計，德國第三季度的經濟產出將基本保持不變。報告稱，有韌性的勞動力市場、強勁的工資增長和通脹率的下降應能促進私人消費，但由於國外需求不振，工業生產仍將疲軟。

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責任編輯：張瑋婷