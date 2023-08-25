新世界否認「明股實債」抵押傳聞　疑有人操縱債券市場及影響股價

近日，社交媒體有文章指「某地產集團」以「明股實債」方式抵押旗下商業項目，而文章提及的物業有明顯暗示與新世界發展（00017）有關。此外，新世界美元計價的永續債券價格迎日亦下跌。外電引述交易員指，市場關注新世界債務問題及其資產質押的傳言，由於擔心中國房地產危機蔓延，新世界及其他香港地產商的永久美元債券最近遭到拋售。

新世界發展發言人表示，注意到就最近有人在社交平台，以不具名方式對某地產集團散播的不實某些言論，當中包括暗示新世界發展集團以「明股實債」方式抵押旗下商業項目，有關內容全屬虛假誤導，懷疑有人意圖藉此操縱債券市場及影響股價，從中獲利。因此集團將考慮就事件向相關執法部門舉報，並同時諮詢法律意見，考慮是否採取進一步行動。

其後新世界發出自願公告，澄清社交媒體報道：「本公司注意到於2023年8月24日，有人在社交媒體以不具名方式刊發關於指控某房地產發展集團的貼文，當中言論暗示本公司為所指之房地產發展集團。本公司現正諮詢法律意見，並考慮向散佈該些失實及無根據的言論及指控的人士採取進一步行動。」

新世界周五（8月25日）收報16.32元，跌5.77%。

同場加映【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機