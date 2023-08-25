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【90後學人創業】 Youtuber 賺大錢 ? 未來可以成為遊牧民族 自由自在多好 !

理財智慧 17:19 2023/08/25

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在這個資訊爆炸的時代，網絡平台為年輕人提供了無限的創業機會。尤其是90後，他們不僅具備了敏銳的洞察力和創新思維，還擁有數位技能和對網絡文化的深刻理解。近日有位擁有近萬人追蹤的90後Youtuber --小船，她透過分享如何用自媒體賺錢而出名。

她不僅在網絡上獲得了很多的粉絲基礎，更在短時間內實現可觀的收入。她表示，要成為一位成功的Youtuber，首先需要找到自己的專長和興趣。例如音樂、美妝、運動、旅行或任何你擅長且熱愛的領域，之後需要學習如何拍攝和剪輯視頻，以及如何編寫有趣和引人入勝的內容，這些技能可以通過網上教程、線下課程或自學來獲得。

一旦開始製作視頻，建立自己的頻道就可以開始吸引觀眾。透過適當的推廣和社交媒體宣傳，你的觀眾數量將逐漸增長。當你的頻道擁有了一定的觀眾基礎後，可以考慮與品牌合作，獲得廣告和贊助收入。此外，你還可以通過開設付費會員、售賣商品或提供付費教學等方式增加收入來源。

成為一位Youtuber不僅可以賺取可觀的收入，還可以獲得自由自在的生活方式。你可以自由安排工作時間，選擇自己感興趣的主題進行創作，並且可以在世界各地工作。這種遊牧民族的生活方式讓你能夠享受到更多的自由和彈性，並且有機會探索世界的各個角落。不過，成為一位成功的Youtuber也需要付出努力和耐心。建立觀眾基礎需要時間和持續的努力，而且競爭越來越激烈，做之前可以先問自己可否堅持下去? 

【儲蓄之道】簡單6招儲蓄之道 囤貨係港人儲唔到錢原因 !

 

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    責任編輯：陳玉蓮

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