【90後學人創業】 Youtuber 賺大錢 ? 未來可以成為遊牧民族 自由自在多好 !

在這個資訊爆炸的時代，網絡平台為年輕人提供了無限的創業機會。尤其是90後，他們不僅具備了敏銳的洞察力和創新思維，還擁有數位技能和對網絡文化的深刻理解。近日有位擁有近萬人追蹤的90後Youtuber --小船，她透過分享如何用自媒體賺錢而出名。

她不僅在網絡上獲得了很多的粉絲基礎，更在短時間內實現可觀的收入。她表示，要成為一位成功的Youtuber，首先需要找到自己的專長和興趣。例如音樂、美妝、運動、旅行或任何你擅長且熱愛的領域，之後需要學習如何拍攝和剪輯視頻，以及如何編寫有趣和引人入勝的內容，這些技能可以通過網上教程、線下課程或自學來獲得。

一旦開始製作視頻，建立自己的頻道就可以開始吸引觀眾。透過適當的推廣和社交媒體宣傳，你的觀眾數量將逐漸增長。當你的頻道擁有了一定的觀眾基礎後，可以考慮與品牌合作，獲得廣告和贊助收入。此外，你還可以通過開設付費會員、售賣商品或提供付費教學等方式增加收入來源。

成為一位Youtuber不僅可以賺取可觀的收入，還可以獲得自由自在的生活方式。你可以自由安排工作時間，選擇自己感興趣的主題進行創作，並且可以在世界各地工作。這種遊牧民族的生活方式讓你能夠享受到更多的自由和彈性，並且有機會探索世界的各個角落。不過，成為一位成功的Youtuber也需要付出努力和耐心。建立觀眾基礎需要時間和持續的努力，而且競爭越來越激烈，做之前可以先問自己可否堅持下去?

【儲蓄之道】簡單6招儲蓄之道 囤貨係港人儲唔到錢原因 !

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【談保說道】強積金僱員參加人數跌 察古知今思考背後問題，詳見【下一頁】

【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮