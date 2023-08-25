▲ 【業績｜內房】越秀地產半年盈利增逾27% 削中期息27%至0.232港元

具國企背景的越秀地產 （00123） 公布，今年上半年營業收入按年增2.6%至321億元（人民幣，下同），列帳盈利按年增27.5%至21.8億元。若扣除淨匯兌盈虧、投資物業公允值等項目，越秀地產半年核心溢利微升0.8%至21.5億元。

越秀地產宣派中期息0.232港元，按年跌27%，派息總額佔核心溢利約40%，公司指派息比例與去年一持。

越房地產上半年毛利率按年跌3.4百分點，合同銷售金額增71%至836億元，已售未入賬銷售金額增24%至2212億元。

越秀地產表示，截至6月底，「三道紅線」保持「綠檔」達標，指標進一步改善，剔除預收款後的資產負債率、淨借貸比率和現金短債比分別為 66.8%、53.2%和 4.2倍，財務資金狀況健康安全。

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編輯：麥德銘