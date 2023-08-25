【業績｜內房】越秀地產半年盈利增逾27%　削中期息27%至0.232元　有信心超額完成銷售目標（第二版）

▲ 【業績｜內房】越秀地產半年盈利增逾27% 削中期息27%至0.232港元

具國企背景的越秀地產 （00123） 公布，今年上半年營業收入按年增2.6%至321億元（人民幣，下同），列帳盈利按年增27.5%至21.8億元。若扣除淨匯兌盈虧、投資物業公允值等項目，越秀地產半年核心溢利微升0.8%至21.5億元。

越秀地產宣派中期息0.232港元，按年跌27%，派息總額佔核心溢利約40%，公司指派息比例與去年一致。

越房地產上半年毛利率按年跌3.4百分點，合同銷售金額增71%至836億元，已售未入賬銷售金額增24%至2212億元。

管理層表示，維持全年銷售目標1320億元，認為完成目標的壓力不大，亦有信心可以超額完成，所以目前不需要採取過猛的措施，並會注重保障現金流。

越秀地產表示，截至6月底，「三道紅線」保持「綠檔」達標，指標進一步改善，剔除預收款後的資產負債率、淨借貸比率和現金短債比分別為 66.8%、53.2%和4.2倍，財務資金狀況健康安全。

管理層指，未來一年到期短債佔比僅12%，集團採用日常資金已經可以覆蓋，而且，融資額度亦充足。

問及近期國企房企爆雷事件會否持續蔓延，集團指，市場波動無疑會為房企帶來影響，不論是國企還民企，一旦出現信用問題，只能怪企業自身，因此，房企自身要做好槓桿管理。

另外，提到近期內房政策，包括「認房不認貸」，管理層指，中央一直強調房地產市場健康發展，認為「工具箱」內仍有不少工具可使用，但指出目前市場最大問題是信心問題，並稱房貸利率落地尚未到位。

（第二版加入業績會內容）

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編輯：麥德銘