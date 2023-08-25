▲ 【業績｜醫藥股】中生製藥上半年少賺34% 中期息大削三分之二至2仙

中生製藥 （01177） 公布，上半年收入按年升0.5%至152.8億（人民幣‧下同），盈利按年跌34.5%至12.6億元。按非《香港財務報告準則》，經調整淨利潤按年升1.2%至14.8億元。集團派發中期股息每股2仙，按年大削三分之二。

期內，集團創新藥收入升10.9%至38.6億元，佔收入25.3%。抗腫瘤用藥之收入約44.9億元，佔收入約 29.4%，按年減少約9.4%。肝病用藥之收入約22.9億元，佔收入約15%，按年增長約14%。集團研發總開支約26億元，佔收入約17.1%。

中生製藥指，安羅替尼有12個新適應症的臨床研究正在III期，包含安羅替尼與派安普利單抗聯用、安羅替尼與TQB2450 （抗PD-L1）聯用，安羅替尼與化療聯用等多種治療方案，預計將在未來一到兩年內逐步遞交上市申請。

同時，集團預計腫瘤領域未來三年（2023至2025年）將有7個創新藥和9個生物類似藥或仿製藥獲批上市，而總體則將有近10款創新藥上市，40餘款在研創新藥有機會在2030年或之前上市

單計第2季，集團收入升30%至86.3億元，非《香港財務報告準則》，經調整淨利潤按年升20.7%至9.6元。

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編輯：姚卓然