亞太顧客服務協會推出系列新獎項 鼓勵業界參與多方位角逐展示實力

▲ 亞太顧客服務協會於2022年11月成功舉辦了第20屆國際傑出顧客關係服務獎（CRE）頒獎典禮。

作為亞太地區第一個跨行業的顧客服務協會，亞太顧客服務協會(APCSC)已經成立26週年，並持續舉辦第21屆「國際傑出顧客關係服務獎」(CREA)。CREA評審科學、企業參與面廣、在各行業都有較大影響力，被公認為亞太地區顧客服務行業最權威和最具公信力的獎項。

今年在此基礎上，亞太顧客服務協會APCSC特意增設「第一屆大灣區國際傑出顧客關係服務 (CRE) 創新領袖獎」評選和「第一屆神秘顧客調查計劃」，進一步豐富了獎項體系，使獎項評審標準也更為多面及多元化，提升卓越進步的空間。

第21屆國際傑出顧客關係服務獎

第21屆國際傑出顧客關係服務獎（CRE）評選自啟動以來，目前已經有來自不同國家和地區的行業領袖參與角逐多種獎項。國際傑出顧客關係服務獎評選得到政府機構和廣大業界的認可支持，每年頒獎典禮都有政府官員或業界權威人士出席並頒獎。

第21屆國際傑出顧客關係服務獎（CRE）頒獎典禮將於2023年11月舉辦，財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生將應邀擔任主禮嘉賓，為獲獎者頒獎。協會於2021年11月成功舉辦了第19屆國際傑出顧客關係服務獎（CRE）頒獎典禮。香港特別行政區政府商務及經濟發展局副局長陳百里博士擔任主禮嘉賓，為獲獎者頒獎，並祝賀APCSC、會員、獲獎企業和個人。2022年11月舉辦了第20屆國際傑出顧客關係服務獎（CRE）頒獎典禮，國際爭議解決及風險管理協會主席羅偉雄教授、香港保險業聯會行政總監劉佩玲女士擔任主禮嘉賓並頒獎。

▲ 恒基兆業地產集團物業管理部 (恒益/偉邦) 在第20屆國際傑出顧客關係服務獎頒獎典禮上獲頒獎狀和獎盃。

▲ 香港電燈在第20屆國際傑出顧客關係服務獎頒獎典禮上獲頒獎狀和獎盃。

▲ 敦豪國際速遞(香港)在第20屆國際傑出顧客關係服務獎頒獎典禮上獲頒獎狀和獎盃。

國際傑出顧客關係服務獎獲獎企業都是亞太地區的傑出服務典範，包括恆基兆業、港燈、AIA、AXA安盛、香港賽馬會、DHL快遞 (新加坡)、敦豪國際速遞(香港)、星展銀行（香港及台灣）、恒隆地產、中國電信、中國移動、中國聯通、中外運敦豪國際航空快件、嘉泓物流、策安香港及澳門、北京互聯企信信息技術Teleperformance等。其中多家企業，例如恆基兆業、港燈、AXA安盛、香港賽馬會、敦豪國際速遞(香港)、恒隆地產、中國電信是持續多年參獎並獲得獎項。他們的堅持及追求也反映了國際傑出顧客關係服務獎（CRE）在業內的地位！而且，獎項不斷吸引新的優秀公司參加角逐，例如去年新增了攜程集團等公司，今年則增加了快手、蘇黎世保險、蕾茗等公司。這也反映了獎項在業界的影響力在不斷提升。

得獎者將經全面平衡集分卡選出，包括自我表現基準評審、提名企業的商業方案匯報、神秘探訪、以優質顧客服務國際標準(CSQS)為評估準則的實地考察，最後由多位傑出顧客關係專家共同議定得獎者。協會主席朱剛岑指出，優質顧客服務國際標準(CSQS)今年已更新到19.0版本，融合HKCRE指數的研究發現、企業大數據應用等最新實踐，加入了NPS、eNPS、ESG等多个新指标，從而為企業業務升級轉型提供更多更新的指導！

第一屆大灣區創新領袖獎

粵港澳大灣區建設是新時代國家改革開放下的重大發展戰略，對國家實施創新驅動發展和堅持改革開放肩負重大意義。在此戰略引導下，粵港澳三地有力合作。企業積極參與大灣區建設，為大灣區客戶提供快捷、安全及創新的服務；促進人流、物流、資金流、信息流，加強大灣區互聯互通，並充分展示了各項專業能力。協會關注到企業在創新方面的積極努力，特意設立第1屆大灣區創新領袖獎，對企業的成績進行肯定，並推動該方面的成功經驗進行廣泛交流。

「第一屆大灣區國際傑出顧客關係服務 (CRE) 創新領袖獎」分為企業獎和個人獎兩個類別。其中企業獎主要覆蓋大灣區內的ESG、技術類、服務體驗和行銷推廣等方面的領域，並關注金融行業的跨境服務和技術。其中有關ESG的獎項有ESG產品、最佳ESG解決方案等；技術類獎項包括最佳雲科技、最佳數據分析科技、最佳大數據應用等獎項；營銷推廣類獎項包括最佳營銷活動等獎項。服務體驗類獎項包括最佳對話式人工智能服務、最佳流程自動化和最佳自助服務等獎項。

跨境金融服務是大灣區的一個重要功能，所以本獎項也設立了相關的獎項，包括最佳跨境財富管理服務、最佳支付處理科技、最佳消費和移動支付科技等，並對最佳金融科技初創企業進行獨立表彰。全球區塊鏈技術熱潮帶動下，Web 3.0成為顛覆網路世界的科技革命。香港特區政府對Web 3.0的發展非常重視。為此，本獎項也特意新增了Web 3.0方面的獎項評選，受到企業歡迎。

APCSC主席朱剛岑先生表示: 「企業參與第一屆大灣區國際傑出顧客關係服務 (CRE) 創新領袖獎」有助於提升企業在中國內地的知名度和創新品牌形象。希望通過大家的共同努力，把大灣區打造成更為理想的生活、工作和旅遊之地！」

第一屆「神秘顧客調查計劃」

亞太顧客服務協會(HKCSC & APCSC，協會)「香港傑出顧客關係服務指數」(HK CRE Index)的基礎上，針對關乎香港民生經濟的18個主要行業開展「神秘顧客調查計劃」，提升香港的服務水平和國際競爭力。

香港傑出顧客關係服務指數(HK CRE Index，HKCREI指數)是APCSC與香港科技大學(港科大)合作推出的首個以大數據驅動的服務指數。HKCREI指數是同類中第一個採用大數據技術、數據融合技術和人機循環（HITL）集成的平台，以國際基準幫助塑造未來的香港企業國際品牌格局、行業標準和領先指標。項目獲得香港特區政府，香港創新及科技基金 （ITF）的支持。

神秘顧客是服務行業歷史悠久的服務質量調查方式，由於被檢查的企業及服務人員，事先無法識別或確認神秘顧客的身份，故該調查方式能真實、客觀、準確的反映企業存在的實際問題，並能夠有針對性的提出有效方案、提升顧客服務質量及顧客體驗。神秘顧客調查方式非常常見，通常由指定的顧問或內部質量控制部門進行。神秘顧客調查通常會分析的關鍵領域包括顧客服務技能、暗示性銷售技巧、產品知識、商品展示、遵守政策和程序、員工誠信、管理可視性、顧客服務環境等。

在這個神秘顧客調查計劃裡面，協會將派出經過嚴格培訓的調查員，扮演成顧客，對事先設計的一系列問題逐一進行評估或評定。神秘顧客的方式包括並不僅限於電話服務、自助服務、在線服務，現場服務等等。於調查完成後，協會將能提供被調查的企業一個專業的調查報告，並頒發獎項給予在神秘顧客調查計劃中表現優秀的企業。

歷史回顧

協會推出首個以大數據驅動的服務指數

HK CRE Index指數填補服務業空白 重塑香港服務品牌格局

香港傑出顧客關係服務指數(HK CRE Index，HKCREI指數)是APCSC與香港科技大學(港科大)合作推出的首個以大數據驅動的服務指數。HKCREI指數是同類中第一個採用大數據技術、數據融合技術和人機循環（HITL）集成的平台，以國際基準幫助塑造未來的香港企業國際品牌格局、行業標準和領先指標。項目獲得香港特區政府，香港創新及科技基金 （ITF）的支持。

HKCRE指數包含18個行業的服務表現數據。這18個行業包括銀行、保險、證券交易服務、信用卡、移動通訊、寬頻、付費電視、網購平台、快遞、線上訂餐和外賣、咖啡室、快餐店、鐵路、巴士、景點、商場、超市、藥房等。

在2020/2021指數調查中，排名前三的行業分別是：超市、藥房和網購平台。超市行業內，表現最好的公司：AEON 和DONKI， 在顧客忠誠度、滿意度和淨推薦值方面都取得了較高分數。香港作為領先的區域金融中心，僅信用卡和保險 （人壽）行業分別排名第 4 位和第 6 位。還有一些行業在調查中表現不佳，顧客評分較低而導致NPS得分為負分。

指數調查的持續進行和發佈將改變香港的戰略經濟指標，並反映本地和海外顧客的滿意度、忠誠度和 NPS。

(特約)