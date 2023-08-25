【業績｜3328】交行上半年多賺4.5%　6月底房企不良貸款率增至3.39%

交行 （03328） 上半年純利460.4億元人民幣，按年升4.5%，每股收益0.57元人民幣，按年升3.6%。不派中期息。

上半年淨利息收益率按年跌22個基點至僅1.31%，拖累期內利息淨收入僅錄823.9億元人民幣，按年跌3.2%。手續費及佣金淨收入按年降0.8%至245.8億元人民幣。

不過，憑着交易活動淨收益按年增77.2%至176.4億元人民幣，以及「其他經營收入」按年增19%至125.7億元人民幣帶動下，上半年淨經營收入仍按年有4.7%增長，達1373.1億元人民幣。

信用減值損失363.5億元人民幣，按年跌1.3%。撥備前利潤（淨經營收入減去營業支出）866.1億元人民幣，按年增4.2%。

個人按揭不良率按年增10個基點

截至今年6月30日，整體不良貸款率1.35%，按年跌11個基點。個人住房貸款不良率0.47%，按年增10個基點。房地產業公司不良貸款率3.39%，按年增149個基點。

截至6月底，撥備覆蓋率192.85%，按年增19.75個百分點；一級資本充足率11.86%，按年跌0.34個百分點；核心一級資本充足率9.84%，按年跌0.15個百分點。

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編輯：胡學能