【餓「新」嘗啖＠iM網】這樣吃 不用擔心日本菜

最近大家最關心的大新聞，莫過於日本正式將7,800噸福島核廢水排入大海。雖然說已稀釋，但有誰真相信沒有影響？核之一字，從來駭人聽聞！於是趕在日本排廢水前衝刺，到四季菊享受日本菜。

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細看餐牌，才知道原來他們早在政府宣布禁止日本十個都縣海產入口前，已將很多食材換了產地，相當謹慎，那以後就不用擔心吃日本菜啦！

先來一客白粟米餐前小吃，沒經蒸煮的粟米看似平平無奇沒啥顔色，但離奇地清甜。咬下去時，感受到鮮嫩甜脆的玉米粒在口中爆裂，每一粒都散發出屬於粟米的甜味與微微的生澀味，清新愉悅。

前菜是鮮腐皮、伊達卷和小女子魚乾伴合桃，展現了日本料理的精緻和多樣性。鮮腐皮的質感柔軟，與之搭配的醬汁散發出微妙的酸甜風味，平衡了整道菜的口感。而小女子魚乾伴合桃則給整道菜增添了豐富的口感，咸香的魚乾與甜美的合桃形成完美組合。

眾所周知，四季菊以天婦羅精緻美味聞名，是晚果然沒有令人失望。用新鮮的本地活蝦、稚鮎魚、墨魚和馬來西亞大瀨尿蝦炸製而成的天婦羅，炸衣薄透、色澤金黃，目測不到有多一滳的油份，入口外酥內軟，每一口都帶來了滿滿的海洋風味。小小的稚鮎魚炸得尤其精緻可愛，令人捨不得吃。炸過的瀨尿蝦仍能保持肉質鮮嫩多汁，香口又沒有被粉漿蓋過本身的味道，相當出色。

再來是日本料理中另一備受歡迎的風格——鐵板燒。師傅將韓國和牛西冷燒到恰好熟處，配以炸蒜片及洋蔥，入口鬆軟又有牛肉味，友人們讚不絕口：正！法國鴨肝的豐潤口感與帆立貝的鮮美相得益彰，帶來了一種豪華而令人垂涎的味覺享受，予人一種無比的滿足感。

吃到這裏稍遏了一會，談笑間，茶碗蒸奉上。蒸蛋質地一貫地細滑，混入的材料也是精心調製，不過不失，倒是添加了黑松露昇華了蛋的味道與層次。

接下來是食事。蛋黃丼有被驚艷到，將雞蛋炸得如此飛花擅舞，完全突顯出師傅的天婦羅功架。輕輕破開天婦羅蛋的外層薄炸醬，澎湃的蛋黃流出來，與香軟的米飯混在一起，每口都讓視覺與味覺大滿足。

是晚有朋友生日，我們特意叫多客梅素麵。本來已吃不去的肚子，嘗了一口清新彈牙幼滑的麵條，又忍不住清碗。

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清酒柚子雪葩是完美的結尾。雪葩柔軟綿密，口感清新，細緻的柚子香氣與清酒的微醺味道交織在一起，為味蕾帶來了愉悅的享受。

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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