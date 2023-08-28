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維信金科優化創新見成效 業務強勁增長 實現營收19.2億元

股訊匯 09:00 2023/08/28

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今年國內經濟社會全面恢復常態化運行，而全球亦迎來以AI技術為核心的科技和市場革命，為市場帶來巨大機遇。金融科技服務商維信金科（股份編號：2003.HK）透過積極優化創新業務策略及模式、提高技術水平及深耕優質客群的戰略，成功抓緊機遇，令各項業務穩健增長。公司上半年錄得總收入19.2億元 (人民幣，下同)，同比增長21.2%；貸款實現量362億元，環比增長31.4%，彰顯維信金科業務策略、商業模式及運營韌性及靈活性。

根據公告，維信金科亦迎來連續第五個半年度分紅，公司擬派中期股息每股0.15港元。連續穩定的分紅，不僅展現維信金科堅定回報投資者的承諾，亦充分展示其對未來發展的良好預期和信心。

科研創新帶動業績

為保持在市場上的領跑位置，維信金科持續加大研發與科技創新投入。2023年上半年，公司研究及開發費用同比增長24.1%，期內正式推出新生代平台 — 維信核心業務系統（VOS），有效精簡業務及優化系統，大幅提高研發效率。

此外，維信金科又引入AI新技術的應用，通過更多的用戶行為分析模型，令維信金科大幅提升優質客群的精細化運營和科技服務能力，實現優質客戶精準投放和提升用戶黏性，令期內復貸客戶貢獻超過八成的貸款量。而在穩定復貸基礎上，新借款人也大幅增加，累計註冊用戶環比增長7.1%；在貸餘額313.8億元，較去年底在貸餘額250.7億元增長25.2%，成為期內業績增長的核心動力。

依托科技優勢，維信金科現時已與96家金融機構建立合作關係，包括21家全國性股份制商業銀行、多家消費金融公司和信託基金等，為他們提供信貸科技服務、不需承擔信貸風險的輕資產業務。此業務佔比同比上升15.2％至85.1%，純貸款撮合業務更大幅增至50.8億元。

致力保障消費者權益

維信金科在保護消費者領域亦持續增加投入，進一步升級維信金科消費者權益保護機制，例如強化反詐監測與干預機制、主動推進貸後風險策略調整、客戶觸達方式優化和信貸數據斷直連等，實現了前瞻性合規改造，令維信金科可以更好平衡短期風險和長期收入，同時在應對未來更嚴格的合規政策時佔據領先優勢。

此外，維信金科又提出「服務於心，消保為民」理念，成立消費者權益保護委員會，統籌建立並完善消保工作體系，助力營造健康、公正、透明和誠信的消費環境。例如在產品App登錄、放款、提現等頁面添加反詐彈窗功能，全網實時監控並及時下架仿冒App；設立消費者權益保護專項基金，用於消保紓困、疫情災情減免、消保宣傳等，以服務消費者為先。

展望未來，維信金科將持續優化和拓展金融科技解決方案，以人工智能為主軸不斷研發，提高風險管理水平，加強與持牌金融機構及其他業務合作夥伴的長期合作關係，繼續探索更多元化戰略及服務，平衡及精細產品、風險、客服等方面，加強消費金融等領域的數字化服務能力，為生態體系內合作夥伴、客戶及投資者創造更多可持續的價值。

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