【内房危機】中國延續自住物業換樓退稅安排

▲ 【内房危機】內地延續實施支持換購住房個人所得稅相關退稅優惠

内地官方續出台政策刺激房地產銷售，財政部等三部門發公告，延續實施支持居民換購住房有關個人所得稅政策。公告指，明年至2025年底，對出售自有住房並在現住房出售後1年內，在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以退稅優惠。

當中，新購住房金額大於或等於現住房轉讓金額，全部退還已繳納的個人所得稅；小於則按新購住房金額，佔現住房轉讓金額的比例，退還出售現住房已繳納的個人所得稅。

公告規定，受惠者須同時滿足兩項條件，包括出售和重新購買的住房應在同一城市範圍內，以及出售自有住房的人士與新購住房之間須直接相關，應為新購住房產權人或產權人之一。

繼續實施公共租賃住房稅收優惠政策

另外，財政部及稅務總局公布，繼續實施公共租賃住房稅收優惠政策，對公租房建設期間用地，及公租房建成後佔地，免徵城鎮土地使用稅；對公租房經營管理單位購買住房作為公租房，免徵契稅、印花稅；對公租房租賃雙方免征簽訂租賃協議涉及的印花稅等措施。

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記者：伍鍵文