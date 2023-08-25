半山捌號平台特式戶呎租91元　創屋苑新高　租金回報3.4厘

港島區屋苑租賃交投表現活躍，其中西半山半山捌號錄得新高租賃成交，呎租高達91元。中原地產姚文龍表示，半山捌號低層連平台特式戶，實用面積181平方呎，連117平方呎平台，開放式間隔，月租原叫價1.7萬元，日前以1.65萬元獲承租，實用呎租高達91元，創屋苑有紀錄以來新高。

據了解，租客為內地生，於紅磡上學，但因鍾情於中環區居住環境及氛圍，加上單位鄰近中環至半山扶手電梯，十分便利，遂決定一次過繳付一年租金以租用單位。

資料顯示，業主於今年3月以581萬元購入單位，由於單位買入時已包括發展商隨樓附送的所有傢俬，收樓已經可以即時放租，以目前租金1.65萬元計，現享約3.4厘租金回報。

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