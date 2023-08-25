【大行報告︱3690】大行四原因料美團第三季外賣業務放緩　美銀下調目標價至186元

▲ 【大行報告︱3690】大行因四原因料美團第三季外賣業務放緩 美銀下調目標價至186元

美團 （03690） 次季溢利46.89億元（人民幣，下同），去年同期蝕11.16億元；經調整溢利76.6億元，按年增272.2%。摩根士丹利及美銀表示，美團上季業績勝預期，但預期第三季的外賣需求或放緩，主因（1）宏觀經濟疲軟、（2）暑假期間線下餐飲及旅遊活動恢復較好、（3）炎熱天氣的影響、（4）高基數效應。

大摩表示，在宏觀環境疲軟和極端天氣干擾下，加上積壓的強勁旅行需求，令外賣訂單帶來壓力，預期該業務第三季收入按年升17%，但受惠車手狀況改善，料利潤將會按年改善。

除宏觀經濟疲軟、美銀指。暑假期間線下餐飲/旅遊活動恢復較好，可能降低綫上外賣需求、炎熱天氣影響部分地區需求，以及去年基數較高等，或令美團第三季的外賣需求走弱。

不過，美銀指，留意到美團正積極探索新需求，並推出幾款新產品，包括為價格敏感型用戶提供價格更優惠的團購送餐產品，以及升級其會員系統。因此，該行將美團第三季餐飲外賣收入按季增長預測由22%下調至10%以上，但相信每訂單的經營利潤仍維持穩健。

大摩又指，對到店、酒店及旅遊的競爭看起來較市場憂慮為佳，相信動力將在暑假月份持續，並預期該領域的總交易額（GTV）在第三季增長90%，收入則增長33.5%。同時，美團通過加大補貼和促銷力度，去穩定了競爭格局。該行認為，到店、酒店及旅遊的經營利潤收縮為投資者的主要憂慮，不過， 第二季的表現反映具上升潛力，所以該行預期第三季的經營利潤率為33%，考慮到集團持續努力捍衛市場份額，料到第四季將有所改善。

不過，大摩指，新業務虧損收窄的節奏慢於該行預期，預期第三季將按季持平，主因補貼及夏季時在冷鏈的投資。

展望第三季，大摩預期，美團核心本地商業的收入按年升23%至567億元，經營利潤按年升10%至102億元。大摩維持美團「增持」評級及目標價180港元。

美銀則將美團目標價由189港元下調至186港元，以反映同業明年預測市盈率下調，評級維持買入。

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編輯：袁諾曦