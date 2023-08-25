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【減印花稅】A股傳下調印花稅最多50%　最快今日可公布

股市 16:28 2023/08/25

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【減印花稅】A股傳下調印花稅最多50%　最快今日可公布

路透引述消息指，中國當局擬調低A股印花稅稅率，由當前的0.1%調低最多50%，期望重振投資者對股市的信心。報道指，中國最快於今日公布減A股印花稅決定。

報道引述消息指，財政部等中國監管機構月初已向國務院提交報告，建將目前0.1%的證券交易印花稅率調降20%或50%，並預估相關效果。消息人士表示，這次調降幅度可能為50%。

A股前一次減印花稅為2008年　多家券商近期宣布降佣

A股上次調低印花稅率為2008年，當時經國務院批准，財政部將證券交易印花稅率從0.3%調整為0.1%。

內地只會向賣方收取股票交易印花稅，而香港於2021年8月調高港股印花稅，稅率由0.1%增至0.13%，且是向買賣雙方收取。

中證監上周公告要提振資本市場，並宣布滬深交易所下周一（8月28日）下調經手費3成，並鼓勵券商下調佣金。

繼昨日10多家A股券商宣布下調佣金費率後，今日又有多家券商出手。 8月25日，光大證券、東方證券、申万宏源證券、財通證券、方正證券、華福證券等多家券商宣布下調佣金費率，核心內容都是表示，響應最近監管要求，同步下調證券交易佣金，且下調幅度也較為一致：

其中滬深交易所，涉及A股、B股、存託憑證品種的交易佣金，將在原有佣金基礎上下調0.00146%。

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

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