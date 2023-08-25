  • 30°C
香港時間 : 2023825日 (週五) 18:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英下調今年第4季能源價格限制 年半來首低於2000英鎊

環球社會熱點 16:30 2023/08/25

分享：

分享：

英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）周五（25日）公布，今年第4季度的年度能源費用限制定為1,923英鎊（約1.9萬港元），為當地近1年半來首次回落至低於2,000英鎊水平。

英GCSE恢復疫前評分 私校及文法學校成績跌最多 【下一頁】

Ofgem表示，一般英國家庭的年度天然氣及電費開支上限將由第3季的2,074英鎊，下降至10月起第4季的1,923英鎊，繼2022年夏天後再次跌穿2,000英鎊水平。

不過，Ofgem今次下調相信只是暫時性，能源咨詢公司Cornwall Insight預期，Ofgem年度能源費用上限將在明年1月回升至2,082英鎊。與俄羅斯及烏克蘭開戰前收費相比，現時英國家庭能源開支仍然近乎雙倍。

由於最新天然氣及電力市場價格下跌，讓Ofgem有力降低收費限制。如果民眾電力與天然氣按年減少7%及4%，最新支出上限將為1,834英鎊。

「鐵娘子」戴卓爾夫人獨懼英女王一人 見面前靠做一事壯膽 【下一頁】

Ofgem行政總裁布里爾利（Jonathan Brearley）表示，價格上限持續下跌固然是好消息，理解民眾正面對更嚴峻的生活成本挑戰，但無法確保能源開支會在今年冬天一定放緩，減輕大眾壓力。

能源安全大臣夏博思（Grant Shapps）形容，10月的能源價格上限跌幅令人鼓舞，指是政府承諾把通脹減半的另一里程碑。他指英國成功擺脫被俄羅斯能源勒索，加強英國能源獨立，為英國家庭提供更便宜﹑潔淨及安全的能源。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英GCSE料多逾32.5萬不合格 復至疫情前水平
2023/08/24
英GCSE料多逾32.5萬不合格 復至疫情前水平
英樓價跌無助入市 利率增長抵消利好
2023/08/23
英樓價跌無助入市 利率增長抵消利好
英富時100 CEO去年加薪16% 平均賺多逾500萬
2023/08/22
英富時100 CEO去年加薪16% 平均賺多逾500萬
英新市鎮民生基建嚴重不足 居民怒斥「只有核研究中心」
2023/08/21
英新市鎮民生基建嚴重不足 居民怒斥「只有核研究中心」
英毒殺初生嬰兒護士罪成 料將囚終身
2023/08/19
英毒殺初生嬰兒護士罪成 料將囚終身

你可能感興趣

英GCSE料多逾32.5萬不合格 復至疫情前水平
12:30 2023/08/24
英GCSE料多逾32.5萬不合格 復至疫情前水平
英樓價跌無助入市 利率增長抵消利好
15:15 2023/08/23
英樓價跌無助入市 利率增長抵消利好
英富時100 CEO去年加薪16% 平均賺多逾500萬
15:55 2023/08/22
英富時100 CEO去年加薪16% 平均賺多逾500萬
能源供應 經濟 英國 通脹 天然氣 電力 電費 烏克蘭 俄羅斯

上一篇文章

【日本核污水】周遭海域水質檢驗 環境省27日公布結果

下一篇文章

美政府起訴馬斯克旗下SpaceX 指招聘涉歧視難民
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

夏威夷山火釀最少36死 民眾指「猶如世界末日」（第二版）
夏威夷山火釀最少36死 民眾指「猶如世界末日」（第二版）
新西蘭航空要求乘客登機前磅重 直至7月2日
新西蘭航空要求乘客登機前磅重 直至7月2日
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款