英下調今年第4季能源價格限制 年半來首低於2000英鎊

英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）周五（25日）公布，今年第4季度的年度能源費用限制定為1,923英鎊（約1.9萬港元），為當地近1年半來首次回落至低於2,000英鎊水平。

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Ofgem表示，一般英國家庭的年度天然氣及電費開支上限將由第3季的2,074英鎊，下降至10月起第4季的1,923英鎊，繼2022年夏天後再次跌穿2,000英鎊水平。

不過，Ofgem今次下調相信只是暫時性，能源咨詢公司Cornwall Insight預期，Ofgem年度能源費用上限將在明年1月回升至2,082英鎊。與俄羅斯及烏克蘭開戰前收費相比，現時英國家庭能源開支仍然近乎雙倍。

由於最新天然氣及電力市場價格下跌，讓Ofgem有力降低收費限制。如果民眾電力與天然氣按年減少7%及4%，最新支出上限將為1,834英鎊。

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Ofgem行政總裁布里爾利（Jonathan Brearley）表示，價格上限持續下跌固然是好消息，理解民眾正面對更嚴峻的生活成本挑戰，但無法確保能源開支會在今年冬天一定放緩，減輕大眾壓力。

能源安全大臣夏博思（Grant Shapps）形容，10月的能源價格上限跌幅令人鼓舞，指是政府承諾把通脹減半的另一里程碑。他指英國成功擺脫被俄羅斯能源勒索，加強英國能源獨立，為英國家庭提供更便宜﹑潔淨及安全的能源。

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責任編輯：吳漢培