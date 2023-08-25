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【風力發電】新式商業航運帆船啟航可減3成航運燃料

商業 16:02 2023/08/25

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隨著蒸氣輪船的出現，使用帆船作為商業航運已被淘汰。但近年人類日益重視環保，大量消耗石油的海洋運輸業就開始研究如何減少石油消耗和碳排放，最近就有公司開發出使用風力發電的新式帆船，預計平均可節省高達30%的航運燃料，日前更已率先啟航測試，以驗證在商業航運使用該技術的可行性。

【香港出口】本港進出口跌幅收窄　分析師：收窄僅因基數效應

海洋運輸是最大的石油消耗產業之一，約佔全球石油消耗量7%和全球二氧化碳排放量3%，人們正努力尋找更環保的技術來減少這些數字。巴西的嘉吉航運公司最近就改造了一艘貨船，配備兩塊巨大堅固的「WindWings」金屬翼帆，旨在減少燃料消耗。

三菱旗下的Pyxis Ocean號日前已從新加坡出發前往巴西巴拉那瓜港。它配備了兩個37.5米高的巨大金屬翼帆WindWings，採用與風力渦輪機相同的材料製成，從而提升耐用性至最大，當船舶停泊在港口時，翼帆會向下摺疊起來，而當船舶駛入公海時就會打開。

每天可節省1.5噸燃料

該技術是英國BAR Technologies公司的發明，設計WindWings的團隊估計，每個翼帆每天可節省1.5噸燃料、每天可減少4.65噸二氧化碳排放量。雖然WindWings具備風力發電功能，但即使僅依靠風力預計也能達到五節半以上的速度。

Pyxis Ocean 上的 WindWings 的性能將在航行期間受到仔細監控，收集到的數據可幫助工程師改進風帆的設計、操作和性能，然後再將該技術應用到行業內的其他貨船上。BAR行政總裁John Cooper表示：「風能是一種近乎無成本的燃料，可以顯著地減少排放及提高船舶運營成本的效率。如果國際航運要實現減少二氧化碳排放的目標，那麼創新就是必要的。」

嘉吉航運公司總裁Jan Dieleman表示，海運業正在走上脫碳之路，這不是容易的事，但卻是令人興奮的事：「我們有責任在所有供應鏈中開創脫碳解決方案，以滿足客戶和地球的需求。」

【香港出口】香港7月出口和進口貨值下跌9.1%和7.9%　均高於市場預期

責任編輯：李智賢

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