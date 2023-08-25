  • 30°C
香港時間 : 2023825日 (週五) 16:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

128 WATERLOO百萬豪裝戶獲承租　「意頭」租金36888元　租金回報2.8厘

股樓投資 16:08 2023/08/25

分享：

分享：

市區租務市場持續活躍。美聯物業任征說，何文田128 WATERLOO低層G室，實用面積535平方呎，兩房連儲物房設計，原叫租3.8萬元，經過一輪議價，終以「意頭」租金36,888元租出，實用呎租約69元。

任征說，由於項目樓齡新，而且租盤稀少，加上擁罕有百萬超靚豪裝，所以吸引租客睇樓一次即決定承租。 

資料顯示，業主於2020年斥資1,601.6萬元購入上址，按目前月租36,888元計，租金回報率約2.8厘。 

【有相睇】慈父送驚喜 買樓作愛女生日禮物 新葵芳花園兩房戶失守「5球」【下一頁

點擊圖片放大
+11
+10

資料顯示，原業主於2009年12月以189萬元購入單位，持貨14年，現帳面獲利306萬元，物業期內升值1.6倍。

同場加映【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

128 WATERLOO 物業出租 何文田 美聯物業

下一篇文章

【多相】海茵莊園禪風現樓示位陪你睇　「垂直空間」設計活用3.5米層高
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【文化展覽】免費門票缺席率高達65% 香港故宮取消周三免費入場安排
【文化展覽】免費門票缺席率高達65% 香港故宮取消周三免費入場安排
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款