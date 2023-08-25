128 WATERLOO百萬豪裝戶獲承租　「意頭」租金36888元　租金回報2.8厘

市區租務市場持續活躍。美聯物業任征說，何文田128 WATERLOO低層G室，實用面積535平方呎，兩房連儲物房設計，原叫租3.8萬元，經過一輪議價，終以「意頭」租金36,888元租出，實用呎租約69元。

任征說，由於項目樓齡新，而且租盤稀少，加上擁罕有百萬超靚豪裝，所以吸引租客睇樓一次即決定承租。

資料顯示，業主於2020年斥資1,601.6萬元購入上址，按目前月租36,888元計，租金回報率約2.8厘。

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資料顯示，原業主於2009年12月以189萬元購入單位，持貨14年，現帳面獲利306萬元，物業期內升值1.6倍。

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