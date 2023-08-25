【數碼轉型】 GoGoX夥Google Cloud　改善數據預測及運送服務

企業進行數碼轉型，採用雲端科技是關鍵之一。為了改善數據預測及運送服務，促進業務與技術策略，物流科技公司GoGoX（前稱GoGoVan）最新與Google Cloud合作，採用Google Cloud網上平台和度身訂造的物流解決方案。而且，面對新一輪AI浪潮帶來的技術及服務革新，GoGoX還會透過Google Cloud解決方案進一步發展AI和機器學習，包括使用Google Cloud的生成式AI和語音轉文字/文字轉語音能力，開發語音溝通客服和銷售聊天機械人。

以往僅可使用前一日數據

GoGoX以往選用的雲端服務，只能透過前一日的數據進行分析，未能有效提升基礎架構及開發人員在發展過程的工作效率。相比之下，現時採用Google Cloud的Dataflow和Pub/Sub來接收和處理駕駛中司機的即時數據，以及天氣和交通狀況等資訊。

機器學習模型根據實時蒐集的數據定期進行訓練，對各營運環節亦能以「分鐘級細緻度」，例如運送路線規劃、運輸從業員收入等，進行數據預測及優化。

【為電動車設想】Google更新Android Auto功能 不再置頂油站位置

【SEO排名】外媒刪走過千篇文 原來無助排名？ Google：不鼓勵這樣做

提升預測能力 善用AI

此外，GoGoX透過Google試算表蒐集資訊，並以BigQuery整合及分析Google Maps和第三方數據，讓團隊可以在Looker平台上獲得指示及有助採取行動的分析結果；並可以透過Google Kubernetes Engine大規模加速新平台功能的開發及部署。

GoGoX工程部總監蔡富名表示，該公司營運一個擁有超過3,000萬位貨運從業員的物流生態系統，涉及極為精密且日益複雜的操作，因此，透過數據提升預測能力以迎合顧客與運輸從業員的需求是不可或缺的關鍵。

Google Cloud的數據管道解決方案亦協助我們的AI 預測模型善用實時的現場數據分析來解決複雜的難題，成功協助司機獲得更高收入，改善訂單完成率，並大幅減少影響顧客體驗的延誤或不便。

而高度自動化的數據分析和處理過程，亦有助GoGoX大幅降低人工成本、減少數據分析和操作延誤，同時亦紓緩了業務支撐系統在拓展過程中一直遇到的人才短缺問題。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips：

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，想了解更多這款新手機，即看記者實測：