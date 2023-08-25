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恒生大學舉行迎新日  歡迎約1,700名新生 

都會情報 15:30 2023/08/25

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新學期將至，香港恒生大學特別為約1,700位一年級和高年級新生舉行迎新日。大學除了安排師兄師姐與新生分享外，各「組爸」及「組媽」亦帶領一眾新生參與小組遊戲及迎新攤位，從而互相認識和更了解校園生活。 

恒生大學為約1,700一年級和高年級新生舉行迎新日，讓他們預早認識校園生活。

香港恒生大學簡介： 

香港恒生大學是一所以博雅教育為主導的非牟利私立大學，設有五個學院，包括商學院、傳播學院、決策科學學院、人文社會科學學院、和翻譯及外語學院，全日制學生逾6,000人。恒生大學採用獨特的「博雅 + 專業」教育模式，致力培育青年成為具明辨思維、創新力量、人文關懷、道德價值和社會責任的人才。 

恒生大學矢志成為區內具領導地位的私立大學，以本科教育為主，配合優秀的師資、獲獎的綠化校園與設施、創新的學位課程、結合生活與學習的住宿書院系統、互動小班教學、緊密師生關係、獲研究資助局資助的具影響力研究，以及優質的學生發展／支援服務。在新加坡AppliedHE公布的2023年「東盟地區+」私立大學評鑑中，恒生大學整體位列第七，並在大中華地區及「就業能力」層面居首。恒生大學亦在2021年英國泰晤士高等教育「大學影響力排名2021」位列「優質教育」及「良好工作和經濟增長」全球首200名。 

(特約)

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