【業績｜互聯網券商】富途第二季經調整淨利潤增73%　用戶總數突破2千萬

▲ 富途第二季經調整淨利潤增73% 用戶總數突破2千萬

互聯網券商富途控股（美：FUTU）公布季績，列賬純利11.2億元，按年升74.5%，相當於每股ADS盈利8.07元。非通用會計準則下（Non-GAAP），淨利潤11.93億元，按年升73.3%。富途解釋，主要是強勁的收入增長和較低的銷售和營銷費用所致。

期内，富途營業收入為24.9億元，按年升42.3%，當中，經紀佣金及手續費9.5億元，跌7.9%；利息收入14.1億元，升1.26倍。

港美股交易量齊跌

截至6月底，富途客戶留存率保持在約98%水平；用戶總數按年增10.1%至2050萬；付費客戶總數按年增14.3%至158.6萬人；總交易量按季跌21.5%至1萬億元，當中美股成交量6,759億港元，港股成交量2,585億港元，日平均收入交易 （DART） 按年下降32.1%至約39萬筆。

富途董事長兼首席執行官李華解釋，由於宏觀不確定性，中國科技股出現回調，令客戶對其興趣逐漸消退，導致港股成交量按季下跌；美股成交量下跌主要因為科技股、槓桿及反向 ETF 交易額下降所致。

總結上半年，富途上半年錄收入49.85億元，按年升47.1%。列賬純利23.12億元，按年升90.5%，相當於每股ADS盈利16.61元。另外，富途上半年共完成18個港股IPO合作項目，根據Wind數據統計，數量排名行業第一。截至第二季度末，富途累計為374家企業提供IPO及投資者關係服務。

更多美股新聞

相關文章：

【減印花稅】香港股票分析師協會：籲調整或取消股票印花稅 加稅至今76間券商停業

記者：伍鍵文