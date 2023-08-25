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【新世界異動】新世界午後曾跌7%　新世界反駁抵押商業項目傳聞、質疑有人圖操縱債市（附法巴最新分析）

股市 15:48 2023/08/25

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【新世界異動】新世界午後曾跌7%　新世界反駁抵押商業項目傳聞、質疑有人圖操縱債市（附法巴最新分析）

新世界發展 （00017） 午後股價大跌，一度跌逾7%，創去年11月初以來低位。新世界發展部分美元計價永續債券價格今早跌至歷史低位，而外電引述消息指，有交易員關注新世界發展債務問題及資產質押的傳言。

至周五尾市，新世界發展仍跌逾5%，暫報16.38元。

新世界發展發言人表示：

注意到就最近有人在社交平台，以不具名方式對某地產集團散播的不實某些言論，當中包括暗示新世界發展集團以「明股實債」方式抵押旗下商業項目，有關內容全屬虛假誤導，懷疑有人意圖藉此操縱債券市場及影響股價，從中獲利。因此集團將考慮就事件向相關執法部門舉報，並同時諮詢法律意見，考慮是否採取進一步行動。

據彭博數據，新世界發展6.15厘永續債券今早跌至67.8美仙，而4.125厘永續債更跌至44.7美仙，創紀錄低位。

法巴最新債券市場報告指，新世界發展旗下多筆債券8月至今累跌10至20%，雖然目前基本雖未穩固，但可能已經處於超賣。

社交平台流傳暗示新世界「明股實債」高成本融資　法巴：將舊消息重新流傳

市場和社交平台本周流傳「某地產集團」計劃以價值約200億港元的3個商業物業，尋求抵押融資，融資成本達11%至12%，由於流傳文章對所涉及的3項物業有相當明顯的暗示，矛頭直接指向新世界。由於新世界負債比率較不少本地同業為高，被視為受加息周期影響最大的地產商之一。

法巴最新報告都有提及有關傳聞，並指消息衝擊整體香港房地產商、綜合企業所發行的永續債。

法巴表示，傳聞中提及的商業物業已公告出售約1年，包括荔枝角道888號、長沙灣的商業綜合大樓以至荃灣愉景新城，作為減持非核心資產策略。該行指，這對市場不是全新消息，但在目前市場信心疲弱之際，負面消息對資產價格引來新衝擊。

該行表示，即使新世界基本面尚未穩定，但鄭氏家族已啟動私有化新創建 （00659） 程序，相信有關安排已考慮到新世界的短期再融資需求，因此認為新世界面對「極度緊迫的流動性短缺」不太可能發生。另外，由於新世界集團規模龐大，香港銀行無法立即做出決定，他們可能還需要審查對香港房地產行業的連鎖影響，而最新本地地產商的債券價格波動正反映這樣的處境。

相對而言，法巴認為新世界的4.8厘永續債是系內最吸引的票據，孳息率達到13.7%，若新創建順利私有化，將對債價有明顯刺激。不過，該行同時更看好由希慎 （00014） 發行的4.1厘永續債，指出該債券價格在本周跟隨下跌，而希慎槓桿較少、持續現金流較理想。

相關文章：

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編輯：麥德銘

港股 新世界發展（00017） 新世界
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