美政府起訴馬斯克旗下SpaceX 指招聘涉歧視難民

美國司法部周四（24日）起訴富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX，指SpaceX在招聘過程歧視難民及申請庇護者，涉嫌違反《移民和國籍法》。

特朗普就大選案自首大頭相曝光 強調自己沒做錯事 【下一頁】

司法部引述訴訟文件，指控SpaceX起碼由2018年9月至2022年5月期間，經常難民及申請庇護者申請職位，並因事主的公民身份而拒絕僱用或考慮他們。

當局指，SpaceX多年來於招聘啟事和公開聲明中錯誤聲稱，該公司根據聯邦法規只能僱用美國公民或持有綠卡的合法永久居民。

司法部更引述馬斯克的網上帖文，作為SpaceX歧視性公開聲明的例子。馬斯克2020年6月在 社交平台X（前稱Twitter）發文，指由於火箭為先進武器技術，美國法律要求SpaceX起碼要聘請綠卡持有人。

司法部民權部門助理總檢察長克拉克（Kristen Clarke）指，SpaceX基於公民身份未能公平考慮或僱用難民及申請庇護者，不論資格均對他們實施相當禁止僱用的措施。

普京悼普里戈任 批曾犯重大錯誤 斷指助認屍 【下一頁】

克拉克表示，SpaceX招聘人員和高層更積極勸阻難民及申請庇護者在該公司求職。

司法部尋求SpaceX公平考慮聘用受影響難民及申請庇護者及補發薪金，以及民事罰款。

馬斯克批評司法部針對SpaceX的訴訟，為出於政治目的的武器化。他於X發文指，SpaceX遭反覆通知，如僱用任何非美國永久居民將違反國際武器販運法，構成刑事罪。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲