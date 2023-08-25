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【資金外流】中證監方星海據報將在港晤全球投資者　圖阻止外資繼續流出

股市 14:43 2023/08/25

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【資金外流】中證監方星海據報將在港晤全球投資者　圖阻止外資繼續流出

在外資持續多日淨沽出A股之後，據《彭博》引述知情人士報道，中證監副主席方星海將在香港與全球一些最大的資產管理公司開會，以阻止資金離開中國市場。同時，知情人士指，富達國際、高盛等均受邀參加該會議。

報道指出，中國長期以來一直依賴國內大型投資者在動盪時期支撐市場，但現正積極尋求影響一些全球最大的基金。早前，中證監會周四與中國一些最大的機構投資者舉行了座談會，敦促這些養老金和部分大型銀行保險機構增加股票投資。

據彭博社統計，截至本周三，外資已經連續13天淨賣出A股，累計淨賣出近110億美元，為彭博社2016年開始追踪該數據以來最長的一次。

中證監沒有回覆尋求置評的傳真，富達和高盛拒絕置評。

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編輯：姚卓然

 

貿易戰 貨幣政策 富達 財富及資產管理 基金 香港 股票 中國證監會 外資 方星海
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