【内房危機】碧桂園彈5%　內地發布購買首套房貸款「認房不認貸」政策

▲ 內地發布購買首套房貸款「認房不認貸」政策

《新華社》報道，人民銀行、金融監管總局及住建部，聯合印發通知，推動落實購買首套房貸款「認房不認貸」政策，意味購房者不論以往有否貸款記錄，只要申請時手上沒有商品住房，均可獲得金融機構的首置貸款優惠。

內房逆市向好，碧桂園 （02007） 彈5%，報0.81元。龍湖 （00960） 升3%，報16.64元。時代中國 （01233） 升3.9%，龍光 （03380） 升4.3%。

通知指出，居民家庭申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。報道又引述官員稱，此項政策將使更多置業人士，能夠享受首套房貸款的首付比例和利率優惠，有助於降低居民購房成本，更好滿足剛性和改善性住房需求。

官方早前推出「認房認貸」政策，以阻礙資金流入房地產市場，而沒有住房貸款紀錄的人士，才會被視作首次置業者，享受低利息成數優惠。不過，即使置業者已出售原先持有的住房想重新置業時，亦不得享有首置貸款優惠。

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記者：伍鍵文