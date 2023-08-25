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【社交平台大戰】Threads網頁版正式登場　惟內容搜尋功能尚未出現

科技 15:05 2023/08/25

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Threads網頁版終於正式登場

Meta上月宣布推出全新社交平台Threads，人氣一度飆升。但後來熱潮減退，活躍使用量續跌。為挽救業務，Threads就不斷預告將會推出網頁版本，而直到香港今（25日）凌晨時間，Threads網頁版終於正式登場，但仍有不少用家投訴，網頁版功能並不完善。

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Instagram負責人Adam Mosseri指出，網頁版Threads已正式開放予全球所有用戶使用，發文文字上限500字、照片10張、影片長度5分鐘，同樣採取瀑布流動方式的滑動介面。

不少網民認為，網頁版是Threads推出以來最重要的更新，但由於網頁版Threads仍未能提供用戶期待的內容搜尋功能、無法透過標籤好友、無法使用私信跟好友聯繫等功能，所以到底能否另用戶重返Threads，則仍有待觀察。

Mosseri透露，團隊正在開發帖子編輯功能。至於私信功能則未必會提供。他解釋，本來就已設有Instagram私信功能，不希望為用戶再增加一個收件匣。但他坦言，有考慮將Instagram私訊功能與Threads作整合。

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責任編輯：曾曉汶

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