何文田傲玟招標推售15伙　市傳銀行拒做按揭　買家可能需FULL PAY

原本由高銀金融（00530）前主席潘蘇通私人持有的何文田傲玟先前公布將重新展開銷售程序，該盤近日上載被接管後的首份銷售安排，於是下周一（28日）起以招標形式發售15伙。惟市場有消息指，多間銀行暫時拒批傲玟按揭貸款申請，有意入市的買家可能需要「FULL PAY」全資入市。

根據銷售安排，是次推售的15伙中包括6間兩房戶及9間三房戶，實用面積介乎878至1,425平方呎。首階段於8月28日起招標，9月11日截標；第二階段於9月12日至10月11日期間。

傲玟原本由潘蘇通私人持有，但項目傳出因施工問題，需要延遲交樓，部分買家取消交易，發展商退回訂金和作出利息補償。去年11月項目被會計師樓接管，並終止項目的銷售安排。

先前發展商代表在被問及會否「賤賣」單位抵債時表示，項目單位以招標形式推售，有望可防止「賤賣」情況出現。而售價將參考同區一手及二手成交價，並以貼近市價沽貨，目前項目有約380伙待售。

發展商於月初開放住客會所予傳媒參觀，住客會所佔地逾2.7萬平方呎，備有多項室內外設施，包括室外游泳池及室內恆溫泳池等，會所另設多用途運動場，其中設室內泥地網球場。項目管理費為每呎5.95元。

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