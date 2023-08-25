  • 29°C
香港時間 : 2023825日 (週五) 19:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上環42 TUNG ST.首錄成交　周初減價　兩房戶2423.8萬售

股樓投資 19:42 2023/08/25

分享：

分享：

由太古地產（01972）前主席簡基富旗下The Development Studio發展的上環單幢盤42 TUNG ST. 今日首錄得成交。根據成交記錄冊顯示，項目15樓的兩房戶，實用面積585平方呎，以2423.8萬元沽出，呎價41,432元。

據了解，該單位為最初定價為2,527.8萬元，之後一度加價至2,651萬元，並於周一（21日）下調定價3.8%至2,551.4萬元。扣除折扣優惠後，折實成交價為2,423.8萬元，折合呎價41,432元。

發展商於周一更新價單，調整上述單位定價外，同步增設樓價5%折扣的360日付款計劃 ，買家於簽定臨約及正式買賣合約時各支付樓價5%後，餘下90%樓價可於正式買賣合約後360天內支付。

 

延伸閲讀：【多相】維港滙累沽1026伙 套現約168億 臨海住戶會所陪你睇【下一頁

點擊圖片放大
+16
+15

 

同場加映【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

一手市場 42 TUNG ST. 太古地產（01972） 上環 太古地產

下一篇文章

【著數優惠】7-Eleven推限定多啦A夢ⅹ日本SOU・SOU 憑印花或yuu 積分換領玻璃杯+陶瓷碟
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Bal Residence為部分單位減價吸客　下調幅度最高達10%
Bal Residence為部分單位減價吸客　下調幅度最高達10%
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款