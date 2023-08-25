上環42 TUNG ST.首錄成交　周初減價　兩房戶2423.8萬售

由太古地產（01972）前主席簡基富旗下The Development Studio發展的上環單幢盤42 TUNG ST. 今日首錄得成交。根據成交記錄冊顯示，項目15樓的兩房戶，實用面積585平方呎，以2423.8萬元沽出，呎價41,432元。

據了解，該單位為最初定價為2,527.8萬元，之後一度加價至2,651萬元，並於周一（21日）下調定價3.8%至2,551.4萬元。扣除折扣優惠後，折實成交價為2,423.8萬元，折合呎價41,432元。

發展商於周一更新價單，調整上述單位定價外，同步增設樓價5%折扣的360日付款計劃 ，買家於簽定臨約及正式買賣合約時各支付樓價5%後，餘下90%樓價可於正式買賣合約後360天內支付。

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