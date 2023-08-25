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【多相】海茵莊園禪風現樓示位陪你睇　「垂直空間」設計活用3.5米層高

股樓投資 15:03 2023/08/25

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由九龍建業發展的將軍澳海茵莊園，開放全新現樓示範單位，以迎合年青客戶群追求的「現代」與「禪意」生活哲學結合打造，闡述現代禪風的設計精髓，另外亦運用「垂直空間」增加單位實用性。

全新經改動示範單位為項目第2座25樓D1室，實用面積287平方呎的1房間隔，整體風格以現代禪風沉穩的自然色系為基調，呈現出安穩、寧靜的氛圍。

 

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長約12呎及闊逾7呎的客廳方正開闊，運用禪風中常見的石材、木材等質樸天然材料打造。牆身以水墨筆觸勾劃的山脈為主體設計，呼應周遭山巒圍繞的環境，配襯旁邊的和式窗簾，呈現出安穩、寧靜的氛圍。

設計師利用層高3.5米的優勢，為逾70平方呎的睡房打造「垂直空間」，下層用作寐室，上層則成為住客襌修或茶室的空間。房間的衣櫃使用了格柵，以其半遮掩性，讓光在空間中穿透。

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 海茵莊園 九建 將軍澳

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