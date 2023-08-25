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【三星新機】Samsung Galaxy S23 FE傳下月發布　哈薩克斯坦官網現蹤影

科技 16:00 2023/08/25

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三星（Samsung）在2020年9月首度發表Fan Edition版本手機Samsung Galaxy S20 FE，當時引起極大迴響，及後也曾發布Galaxy S21 FE。當外界以為Samsung將會每年推出一款Fan Edition版本手機時，去年Galaxy S22 FE卻莫名地沒有登場，傳聞推出計畫被取消。不過，近日就有消息指出，Fan Edition系列手機即將回歸，並且將於下月發布。

【XR裝置大戰】Samsung XR裝置規格曝光　料搭載自家Exynos 2200芯片

【Samsung新產品】Samsung Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5　8月11日開售

據外媒GSMArena引述爆料達人Yogesh Brar指，Samsung Galaxy S23 FE將會在9月，與平板Galaxy Tab S9 FE一同發布。Yogesh Brar也同時公開Galaxy S23 FE的規格，表示新機搭載Snapdragon 8 Gen 1和自家Exynos 2200處理器兩個版本，配備 120Hz 更新率、FHD+ 解像度6.4吋 AMOLED屏幕，內建4,500mAh電池和對應25W 有線快充和無線充電。

相機方面，將配置1,000萬像素自拍鏡頭，後置5,000萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角和 1200萬像素長焦鏡頭。

與此同時，Samsung哈薩克斯坦官網就被目擊出現了Galaxy S23 FE的產品支援頁面，並確認其型號為SM-S711B / DS，可以支援雙卡。惟目前相關頁面已被剷除。

【三星新品直擊】新平板電腦Galaxy Tab S9系列　達IP68抗水防塵等級

責任編輯：曾曉汶

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
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