貨櫃船滯留亞洲港口空等 零售商庫存過剩 運輸需求疲弱

全球供應鏈近年備受考驗，零售商因大量過剩庫存而削弱運輸需求，亞洲出發前往歐洲等地的貨運航線今年夏天也放緩。部分貨櫃船因行程問題要在亞洲港口空等，市場預計上述情況會於未來幾個月持續。

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全球最大貨櫃公司地中海航運（MSC）宣布，該公司因應航線需求放緩，旗下貨船MSC Deila號上周取消原定由亞洲至北歐的航程。同一艘船前一周也取消行程。

國際物流諮詢公司Drewry分析7月的亞歐航線，錄得13次空船航行紀錄，預計本月與下月的情況相近。

Drewry貨櫃研究部門高級經理希尼（Simon Heaney）指，貨櫃市場正處於需求低迷時期，庫存過剩及零售銷售疲軟為導致出貨量下滑的部分因素，企業停航是試圖平衡市場。

國際貨運代理商Flexport（飛協博）定期調查客戶持有庫存量，指企業過去數月的庫存仍處於高位。

該公司調查發現，今年3月有62%客戶反映庫存過剩，5月比例輕微回落至略高於40%，但上月比例仍與5月持平。

Flexport透露，電子、高科技和服裝業的庫存過剩，而家具企業的庫存適量，相信商家需等到假期來清理庫存。

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投資公司Bernstein上周發布研究報告，指航運公司於新冠疫情期間獲得巨額現金流，其後訂購的船隻數量創新高。最大規模的航運公司增加數十萬個貨櫃，或阻礙運價中短期持續擴張。

波羅的海國際航運公會（BIMCO）首席航運分析師拉斯穆森（Niels Rasmussen指，遠東到北歐的運費在過去一年多一直面臨巨大壓力，認為班輪運營商不願或無法按實際需求調整船舶運力。

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責任編輯：鄭錦玲