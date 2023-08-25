拜登食物券開支劇增 刺激美雜貨價升及加劇通脹

美國有監察組織調查指出，總統拜登（Joe Biden）的食物券福利開支大幅上升，可能耗費更多稅款，更被指可能刺激當地通脹及使雜貨商品價格上升。

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「政府問責基金會」（Foundation for Government Accountability，FGA）周四（24日）指出，農業部於2021年將俗稱食物券的「補充營養輔助計劃」中的營養水平較疫情前平均上調27%。

FGA指升幅導致食物券開支由2019年時45億美元（約353億港元），增至2022年的110億美元（約862.8億港元），升幅超過1倍。雖然部分緊急配額已逾期，但截至今年3月為止，食物券開支仍高達86億美元（約674.5億港元），預計全年支出將有5.8%增長。

按國會預算辦公室（Congressional Budget Office）預測，食物券開支未來10年將耗費美國納稅人超過1萬億美元（約7.84萬億港元）。FGA預計，如果國會廢除食物券福利增長，可節省1930億美元稅款（約1.51萬億港元）。

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FGA指食物券開支增長導致雜貨價格上升及通脹持續高企，政策及研究副主席英格拉姆（Jonathan Ingram）表示，食物券福利增加沒有減少民眾捱餓，反而助長通脹。

調查引用勞工部數據，指美國雞蛋價格在2019年12月至2023年3月間上升超過50%，冷凍蔬菜亦有36%增幅。調查另引世界銀行統計，指食物券開支增加12.5%，食品價格便上升1%。

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責任編輯：吳漢培