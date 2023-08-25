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【燃氣股】新奧能源績後急挫逾15%　公司中午宣布控股股東有意增持股份、惟未提時間及規模

股市 12:25 2023/08/25

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新奧能源績後急挫　公司中午宣布控股股東有意增持股份、惟未提時間及規模

新奧能源 （02688） 績後股價急挫逾15%，創2020年4月低。新奧能源中午宣布，公司主席、執行董事及控股股東王玉鎖以及控股股東新奧天然氣股份（滬：600803）考慮並可能會近期在市場上購買公司之股份。然而就可能購買股份之價格、時點及數量，尚未作出最終決定。

王玉鎖通過個人權益及受控公司（包括新奧股份）合共在369,495,534 股股份當中擁有權益，佔總已發行股份約32.66%，其中新奧股份在369,175,534股股份當中擁有權益，佔總已發行股份約32.64%。

由於他持有的股份投票權介乎已發行股份的30%及50%之間，若他所持股份投票權以任何12個月期間內各自所持投票權的最低百分比計算，增加超過2%，王玉鎖及/或新奧股份須根據《公司收購及合併守則》規則26就所有已發行股份提出強制要約。

新奧能源表示，王玉鎖及新奧股份於過去12個月並無購買股份，並無意在市場上購買股份而導致須根據《收購守則》提出強制要約。

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編輯：姚卓然

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