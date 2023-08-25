英GCSE恢復疫前評分 私校及文法學校成績跌最多

英國GCSE會考於周四（24日）放榜，由於恢復新冠疫情前的評分標準，學生成績較過去兩年普遍顯著下降。其中，私校及文法學校考生的成績跌幅最大。

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私校考生今年考取7級或以上分數（即C或以上）的比例為46.6%，數目比去年的53.1%下跌6.5%。與疫情前2019年成績相比，比例亦是稍低0.6個百分點。

文法學校考生成績下降幅度最大，今年59.3%考生獲得7級或以上分數，比去年66.5%減少7.2%。但與疫情前的2019成績相比，卻有0.8%增長。

總體考生今年成績下跌幅度為19.1%，比去年減少4.1%，與2019年比較則有0.5%增長。2023年考取7級或以上分數的考生為22%，少過去年26.3%。不過，數字仍高於2019年時的20.8%。

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英格蘭資歷及考試規例署（Ofqual）署長Jo Saxton指出，與疫情前相比，不同學校考生的成績差異縮小，但總體而言考生成績有提升。

教育大臣喬芝蘭（Gillian Keegan）強調，自2010年起至疫情前各類中學考生成績差異已陸續收窄，差距只在疫情時有擴大，政府亦有投入50億英鎊（約492.7億港元）幫助近400萬名考生，才能達致今年的成績。

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責任編輯：吳漢培