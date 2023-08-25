【日本核污水】政府設43億元基金 改善形象兼支援漁業

日本周四（24日）把福島第一核電站的經處理核污水排放入海，引起極大回響。日本政府計劃動用800億日圓（約43億港元）資金，制定形象受損的對策和持續支援漁業。

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東京電力公司早前表示，如有企業因外國政府禁運措施造成損失，東電將提供適當賠償。

政府設立總值800億日圓的基金，用於形象受損對策和對漁業的持續支援。首相岸田文雄表示，政府將採取萬全機制，包括利用基金和東電的賠償等，使水產業者免受損失。

中國海關總署已宣布全面暫停日本水產品進口，日本首相岸田文雄則表示，他將致力促成專家就核污水事件參與科學討論，並有意通過包括首腦在內的所有層面，要求取消暫停進口措施。

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岸田表明將採取所有可能措施，以確保福島排放水不會影響漁業。

日媒《共同社》本月一項民調顯示，有88.1%受訪者認為核污水排放入海會損害形象，也有81.9%受訪者認為政府説明不充分。

日媒分析指岸田政府加強應對核污水事件形象問題，或為免民眾持續憂慮會導致支持率下跌。

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責任編輯：鄭錦玲