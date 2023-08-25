  • 30°C
香港時間 : 2023825日 (週五) 13:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本核污水】政府設43億元基金 改善形象兼支援漁業

環球社會熱點 13:00 2023/08/25

分享：

分享：

日本周四（24日）把福島第一核電站的經處理核污水排放入海，引起極大回響。日本政府計劃動用800億日圓（約43億港元）資金，制定形象受損的對策和持續支援漁業。

南韓大學生闖日使館抗議核廢水排海 警方拘捕多人 【下一頁】

東京電力公司早前表示，如有企業因外國政府禁運措施造成損失，東電將提供適當賠償。

政府設立總值800億日圓的基金，用於形象受損對策和對漁業的持續支援。首相岸田文雄表示，政府將採取萬全機制，包括利用基金和東電的賠償等，使水產業者免受損失。

中國海關總署已宣布全面暫停日本水產品進口，日本首相岸田文雄則表示，他將致力促成專家就核污水事件參與科學討論，並有意通過包括首腦在內的所有層面，要求取消暫停進口措施。

南韓漁業因核廢水排海蒙陰霾 海鮮銷量慘淡 【下一頁】

岸田表明將採取所有可能措施，以確保福島排放水不會影響漁業。

日媒《共同社》本月一項民調顯示，有88.1%受訪者認為核污水排放入海會損害形象，也有81.9%受訪者認為政府説明不充分。

日媒分析指岸田政府加強應對核污水事件形象問題，或為免民眾持續憂慮會導致支持率下跌。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

南韓大學生闖日使館抗議核廢水排海 警方拘捕多人
2023/08/24
南韓大學生闖日使館抗議核廢水排海 警方拘捕多人
南韓漁業因核廢水排海蒙陰霾 海鮮銷量慘淡
2023/08/24
南韓漁業因核廢水排海蒙陰霾 海鮮銷量慘淡
【日本核廢水】美駐日大使將訪福島 食當地魚撐排放
2023/08/24
【日本核廢水】美駐日大使將訪福島 食當地魚撐排放
馬來西亞應對核廢水排海 密切檢查日本進口高風險食品
2023/08/24
馬來西亞應對核廢水排海 密切檢查日本進口高風險食品
日本開始排放核廢水 以海水作1:1200稀釋（第二版）
2023/08/24
日本開始排放核廢水 以海水作1:1200稀釋（第二版）

你可能感興趣

南韓大學生闖日使館抗議核廢水排海 警方拘捕多人
18:00 2023/08/24
南韓大學生闖日使館抗議核廢水排海 警方拘捕多人
南韓漁業因核廢水排海蒙陰霾 海鮮銷量慘淡
16:00 2023/08/24
南韓漁業因核廢水排海蒙陰霾 海鮮銷量慘淡
【日本核廢水】美駐日大使將訪福島 食當地魚撐排放
14:24 2023/08/24
【日本核廢水】美駐日大使將訪福島 食當地魚撐排放
政治 災難 岸田文雄 日本 福島 核災
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

夏威夷山火釀最少36死 民眾指「猶如世界末日」（第二版）
夏威夷山火釀最少36死 民眾指「猶如世界末日」（第二版）
新西蘭航空要求乘客登機前磅重 直至7月2日
新西蘭航空要求乘客登機前磅重 直至7月2日
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款