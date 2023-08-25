▲ 【大行報告】高盛下調亞太股市目標 憂內房壓力溢出亞洲其他地區

高盛表示，由於中國房地產市場壓力向亞洲其他地區蔓延，將拖累該地區的盈利和回報，大幅下調MSCI亞太（除日本）指數的多個目標水平。

高盛考慮到由於地產風險而修訂中國預估，以及中國與亞洲密切關聯，把2023年區域盈利成長預測從無增長下調至-2%，包括下修澳洲、香港和馬來西亞的盈利預估。

該行把MSCI亞太（除日本）指數的12個月目標預測從580，下調至555。這意味該指數自周四收盤有10%的回報，而據彭博匯編的數據，市場普遍預期是有23%的上漲空間。另外，又將MSCI亞太（除日本）指數的3個月目標從540，下調至505；把6個月目標從560，下調至530。

不過，高盛維持韓國、日本和中國為亞洲重要高配目標，對各個市場的理由分別是明年的盈利，公司治理改善，潛在政策支持。

本周初，高盛下調對中國股市的預期，為三個月內第二次下調預期，理由是對房地產市場風險蔓延的擔憂再度升溫。

相關文章：

【大行報告】高盛再下調MSCI中國目標 料北京拒大規模刺激經濟

【大行報告】大摩3個月內再降恒指目標 明年6月見18500點 距離現時僅約500點升幅

【港股超賣】恒指成份股逾半處於「技術超賣」 比例創逾一年高、當時表現如何？

編輯：姚卓然