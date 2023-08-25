  • 30°C
香港時間 : 2023825日 (週五) 12:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】高盛下調亞太股市目標　憂內房壓力溢出亞洲其他地區

股市 12:11 2023/08/25

分享：

分享：

【大行報告】高盛下調亞太股市目標　憂內房壓力溢出亞洲其他地區

高盛表示，由於中國房地產市場壓力向亞洲其他地區蔓延，將拖累該地區的盈利和回報，大幅下調MSCI亞太（除日本）指數的多個目標水平。

高盛考慮到由於地產風險而修訂中國預估，以及中國與亞洲密切關聯，把2023年區域盈利成長預測從無增長下調至-2%，包括下修澳洲、香港和馬來西亞的盈利預估。

該行把MSCI亞太（除日本）指數的12個月目標預測從580，下調至555。這意味該指數自周四收盤有10%的回報，而據彭博匯編的數據，市場普遍預期是有23%的上漲空間。另外，又將MSCI亞太（除日本）指數的3個月目標從540，下調至505；把6個月目標從560，下調至530。

不過，高盛維持韓國、日本和中國為亞洲重要高配目標，對各個市場的理由分別是明年的盈利，公司治理改善，潛在政策支持。

本周初，高盛下調對中國股市的預期，為三個月內第二次下調預期，理由是對房地產市場風險蔓延的擔憂再度升溫。

相關文章：

【大行報告】高盛再下調MSCI中國目標　料北京拒大規模刺激經濟

【大行報告】大摩3個月內再降恒指目標　明年6月見18500點 　距離現時僅約500點升幅

【港股超賣】恒指成份股逾半處於「技術超賣」　比例創逾一年高、當時表現如何？

編輯：姚卓然

宏觀分析 港股 新興市場 香港 馬來西亞 大行報告
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【燃氣股】新奧能源績後急挫逾15%　公司中午宣布控股股東有意增持股份、惟未提時間及規模

下一篇文章

【港股市況】恒指半日跌187點萬八關爭持　美團網易績後齊挫5%　新奧能源插16%　碧桂園孖寶升逾5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【放寬按揭】金管局首放寬樓市辣招、按保同時放寬　余偉文：1500萬以下自住物業按揭上限7成、即時生效（附原有措施比較）
【放寬按揭】金管局首放寬樓市辣招、按保同時放寬　余偉文：1500萬以下自住物業按揭上限7成、即時生效（附原有措施比較）
【石Sir午市閒談】今日推介國泰航空、中國聯通、兗礦能源
【石Sir午市閒談】今日推介國泰航空、中國聯通、兗礦能源
【汽車股】乘聯會：內地車市促消費潛力較大　銷量達4000萬輛以上是必然趨勢
【汽車股】乘聯會：內地車市促消費潛力較大　銷量達4000萬輛以上是必然趨勢
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【美股收市】道指收漲285點　納指升1.4%　蘋果市值突破3萬億美元（不斷更新）
【美股收市】道指收漲285點　納指升1.4%　蘋果市值突破3萬億美元（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款