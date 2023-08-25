  • 30°C
香港時間 : 2023825日 (週五) 12:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】上半年純利表現略勝預期 中通服合同增長亮眼

股樓投資 12:12 2023/08/25

分享：

分享：

中金報告表示，維持中通服（00552）的「跑贏行業」評級，目標價為4.7元。該行認為，中通服上半年收入按年增5.7%，其中，首次披露服務收入口徑707.1億元（人民幣，下同），按年增長6.3%；純利上升7.3%，由於公司上半年各項成本管理良好，毛利率繼續維持按年提升，淨利潤表現略高於預期。

【同場加映】溫股知新：四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

上半年，中通服聚焦運營商在數字基建、雙碳、產數方面的新需求，運營商TIS/BPO/ACO業務收入按年分別增長8%、0.8%和24%；運營商市場毛利潤按年升9%，毛利率穩中有升。至於海外市場，其收入按年增長1.2%至15.7億元，穩步推進海外項目實施。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

值得注意是，中金稱中通服持續發力戰略性新興產業，上半年合同增長亮眼。期內，總新簽合同增長超過6%，來自於戰略性新興產業新簽合同按年增速超過30%，其中數字基建、綠色低碳新簽合同增速均超過50%。以數字基建為例，上半年客戶智算中心建設需求增長較快，隨着AI的發展，公司數字基建業務仍有較強的增長潛力。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
中國通信服務（00552） 目標價 港股 中國

下一篇文章

【行業點睇】國內6大券商宣布降佣 對大型龍頭影響較輕微？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【文化展覽】免費門票缺席率高達65% 香港故宮取消周三免費入場安排
【文化展覽】免費門票缺席率高達65% 香港故宮取消周三免費入場安排
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款