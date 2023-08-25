【券商點睇】上半年純利表現略勝預期 中通服合同增長亮眼

中金報告表示，維持中通服（00552）的「跑贏行業」評級，目標價為4.7元。該行認為，中通服上半年收入按年增5.7%，其中，首次披露服務收入口徑707.1億元（人民幣，下同），按年增長6.3%；純利上升7.3%，由於公司上半年各項成本管理良好，毛利率繼續維持按年提升，淨利潤表現略高於預期。

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上半年，中通服聚焦運營商在數字基建、雙碳、產數方面的新需求，運營商TIS/BPO/ACO業務收入按年分別增長8%、0.8%和24%；運營商市場毛利潤按年升9%，毛利率穩中有升。至於海外市場，其收入按年增長1.2%至15.7億元，穩步推進海外項目實施。

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值得注意是，中金稱中通服持續發力戰略性新興產業，上半年合同增長亮眼。期內，總新簽合同增長超過6%，來自於戰略性新興產業新簽合同按年增速超過30%，其中數字基建、綠色低碳新簽合同增速均超過50%。以數字基建為例，上半年客戶智算中心建設需求增長較快，隨着AI的發展，公司數字基建業務仍有較強的增長潛力。

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責任編輯：林衛