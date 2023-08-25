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【行業點睇】國內6大券商宣布降佣 對大型龍頭影響較輕微？

股樓投資 12:10 2023/08/25

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內地報道指，國內6家券商於周四（24日）宣布下調交易佣金，包括中信證券（06030）、中信建投（06066）、國泰君安（02611）、中金公司（03908）、海通證券（06837）和財達證券（滬：600906）。

【同場加映】溫股知新：四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

分析指，由於6家券商的佣金下調幅度，與此前交易所降低證券交易經手費的幅度一致，即證券公司支付給交易所的費用。從幅度來看，交易所降費部分均讓利給了投資者，而券商收取的佣金還未出現調整。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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申萬宏源研究證券分析師表示，本次降低A股交易經手費為近8年以來首次下調，旨在降低制度性成本，減少投資者摩擦成本。測算顯示，此次下調交易經手費預計每年將向市場讓利約66億元人民幣。整體而言，對綜合性大券商的主營收入影響較小。

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責任編輯：林衛

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