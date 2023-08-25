【券商點睇】等待明年海外項目放量 京東方精電利潤趨勢不明朗

開源證券表示，京東方精電（00710）上半年收入按年升7.9%至52億元，增速放緩主要因行業價格競爭。期內，TFT與觸控屏顯示模組業務收入佔比達89%， PSV收入佔比為11%，按年變幅分別為10%及-9%。受限於行業價格競爭，公司毛利率由去年下半年的9.3%下滑3個百分點至6.3%。

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該行指出，車載顯示屏模組行業競爭格局仍處膠著狀態，下半年利潤改善趨勢尚不明朗，等待2024年海外高端項目上量或有望驅動整體業績企穩回升。公司海外市場拓展順利，於海外供應鏈地位逐步提升，今年歐美高端屏定點項目數量預計與2022年維持一致，當前歐美頂級品牌定點已超過2022年全年，公司目標為2025年實現海外收入佔比 50%。

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基於車載顯示屏模組行業競爭格局變化， 開源證券將京東方精電在2023至2025年的純利預測降至4.8億元、5.9億元及6.7億元，當前股價相當於2023至2025年預測市盈率約為12倍、9.8倍及8.6倍，評級下調至「增持」。

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責任編輯：林衛