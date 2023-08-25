  • 30°C
香港時間 : 2023825日 (週五) 12:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】等待明年海外項目放量 京東方精電利潤趨勢不明朗

股樓投資 12:08 2023/08/25

分享：

分享：

開源證券表示，京東方精電（00710）上半年收入按年升7.9%至52億元，增速放緩主要因行業價格競爭。期內，TFT與觸控屏顯示模組業務收入佔比達89%， PSV收入佔比為11%，按年變幅分別為10%及-9%。受限於行業價格競爭，公司毛利率由去年下半年的9.3%下滑3個百分點至6.3%。

【同場加映】溫股知新：四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

該行指出，車載顯示屏模組行業競爭格局仍處膠著狀態，下半年利潤改善趨勢尚不明朗，等待2024年海外高端項目上量或有望驅動整體業績企穩回升。公司海外市場拓展順利，於海外供應鏈地位逐步提升，今年歐美高端屏定點項目數量預計與2022年維持一致，當前歐美頂級品牌定點已超過2022年全年，公司目標為2025年實現海外收入佔比 50%。

【延伸閱讀】中特估：大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

基於車載顯示屏模組行業競爭格局變化， 開源證券將京東方精電在2023至2025年的純利預測降至4.8億元、5.9億元及6.7億元，當前股價相當於2023至2025年預測市盈率約為12倍、9.8倍及8.6倍，評級下調至「增持」。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
增持 市盈率 京東方精電（00710） 港股 中國

上一篇文章

【行業點睇】國內6大券商宣布降佣 對大型龍頭影響較輕微？

下一篇文章

【裝修攻略@iM網欄】師傅教你 點樣裝修平靚正
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【文化展覽】免費門票缺席率高達65% 香港故宮取消周三免費入場安排
【文化展覽】免費門票缺席率高達65% 香港故宮取消周三免費入場安排
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款